Koliko su zaradili voditelji Evrovizije? Bili na meti kritika, a brojka će vas šokirati

Voditelji Viktorija Svarovski i Mihael Ostrovski vodili su tri večeri Evrovizije pred milionskom publikom, a iako su detalji njihovih honorara strogo čuvana tajna, austrijski mediji navode da je iznos oko 100.000 evra.

Pjesma Evrovizije je završena, a voditeljski dvojac Viktorija Svarovski i Mihael Ostrovski tri večeri je zabavljao milionsku publiku, nakon čega je u javnosti otvoreno pitanje njihovih zarada, iako su honorari voditelja strogo čuvana tajna i zaštićeni ugovorima.

Viktorija Svarovski je ranije u emisiji Willkommen Österreich govorila o tome koliko joj je, uprkos bogatstvu porodice Svarovski, važna finansijska nezavisnost. Zbog toga se smatra da vrlo pažljivo bira projekte i pregovara o uslovima angažmana.

Svarovski je jedna od najtraženijih voditeljki na njemačkom govornom području, a od 2018. vodi popularni RTL-ov šou Let's Dance. Za taj projekat, koji traje nekoliko mjeseci, navodno prima oko 300.000 evra po sezoni.

Prema pisanju njemačkih medija, to je nešto manje od honorara njenog voditeljskog partnera Danijela Hartviha, dok je njegova prethodna partnerka Silvi Majs navodno zarađivala oko 200.000 evra. Na Evroviziji je, čini se, situacija bila drugačija. Prema informacijama iz izvora bliskih produkciji, Svarovski je navodno zaradila nekoliko desetina hiljada evra više od svog kolege.

Austrijski mediji procjenjuju da je njen honorar mogao da dostigne i 120.000 evra, uključujući sve prateće obaveze. Zarada Mihaela Ostrovskog navodno se kretala između 80.000 i 100.000 evra. Za produkcije takvog obima i gledanosti, riječ je o uobičajenim iznosima.

Zahtjevan posao

Posao je zahtjevniji nego što izgleda. Iako se na prvi pogled možda čini jednostavnim, posao voditelja Evrovizije uključuje mnogo više od samih prenosa uživo. Osim tri večeri emitovanja, oni su čestvovali su u brojnim probama, uvježbavanju scenarija i nastupa, snimanjima, kao i maratonskim fotografisanjima i intervjuima.

Kao zaštitna lica Evrovizije, nekoliko nedjelja su bili potpuno posvećeni projektu, a upravo se takav nivo angažovanja dodatno plaća. ORF, kao ni druge televizijske kuće, ne komentariše javno honorare svojih voditelja.

