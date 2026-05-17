Bugari napravili haos na aerodromu: Pobjednici Evrovizije priredili pravi spektakl u Sofiji (Video)

Darina Nikolajeva Jotova, poznata kao Dara, pobijedila je sinoć na 70. Pjesmi Evrovizije u Beču, nakon čega joj je u domovini priređen spektakularan doček uz ovacije, zastave i transparente podrške.

Fanovi svih generacija, ogrnuti zastavama i sa transparentima podrške, dočekali su je uz ovacije i konfete, dok je emotivna pjevačica jedva skrivala koliko joj ova pobjeda znači.

Dara je priznala da je tokom čitave večeri bila veoma nervozna, posebno tokom sabiranja glasova publike i žirija, kao i neposredno prije izlaska na scenu.

