"Slušate na sopstvenu odgovornost": Predstavnicu Kipra urnisali na mrežama (Video)

Antigoni Bakston, predstavnica Kipra na Evroviziji 2026, našla se na meti komentara nakon što je na mreži X osvanuo snimak izolovanog vokala

Bugarka Dara je pobjednica Evrovizije 2026. sa numerom "Bangaranga", a istu noć kada su pojedini slavili u bekstejdžu u Beču, na društvenim mrežama je osvanuo hit snimak.

Kipar je ove godine predstavljala Antigoni Bakston, atraktivna pjevačica britanskih i kiparskih korijena, koja je oduševila performansom, ali ne i glasom.

Na društvenoj mreži Iks počeli su da se šire snimci njenog navodnog izolovanog glasa, nakon čega su korisnici počeli da pišu da "slušate na sopstvenu odgovornost".

Pa, poslušajte:

Jeśli zastanawialiście się jak Pani z Cypru brzmi bez podkładu... Słuchacie na własne ryzyko.#Eurovision#Eurowizjapic.twitter.com/wUO6QN4X2p — Mikołaj Murczkiewicz (@murczkiewiczyzm)May 15, 2026

Jedan korisnik je objavio montažu Antigoni na izvlačenju rednog broja u finalu i napisao da je osvojila besplatne časove pjevanja.