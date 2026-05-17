Antigoni Bakston, predstavnica Kipra na Evroviziji 2026, našla se na meti komentara nakon što je na mreži X osvanuo snimak izolovanog vokala
Bugarka Dara je pobjednica Evrovizije 2026. sa numerom "Bangaranga", a istu noć kada su pojedini slavili u bekstejdžu u Beču, na društvenim mrežama je osvanuo hit snimak.
Kipar je ove godine predstavljala Antigoni Bakston, atraktivna pjevačica britanskih i kiparskih korijena, koja je oduševila performansom, ali ne i glasom.
"Slušate na sopstvenu odgovornost": Predstavnicu Kipra urnisali na mrežama (Video)
Na društvenoj mreži Iks počeli su da se šire snimci njenog navodnog izolovanog glasa, nakon čega su korisnici počeli da pišu da "slušate na sopstvenu odgovornost".
Pa, poslušajte:
Jeśli zastanawialiście się jak Pani z Cypru brzmi bez podkładu... Słuchacie na własne ryzyko.#Eurovision#Eurowizjapic.twitter.com/wUO6QN4X2p— Mikołaj Murczkiewicz (@murczkiewiczyzm)May 15, 2026
Jedan korisnik je objavio montažu Antigoni na izvlačenju rednog broja u finalu i napisao da je osvojila besplatne časove pjevanja.
