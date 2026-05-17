Korisnici domaćih društvenih mreža uočili su sličnost između pobjedničke pjesme "Bangaranga" i hita kultne grupe devedesetih zbog gotovo identične matrice.

Trijumf bugarske predstavnice Dare na Evroviziji 2026 sa pjesmom "Bangaranga" i dalje je glavna tema u muzičkim krugovima, ali je na srpskim društvenim mrežama fokus sa same pobjede skrenuo na jednu neočekivanu sličnost.

Dok Evropa bruji o modernom etno-dens zvuku nove pobjednice, domaći korisnici društvenih mreža uočili su elemente koji ih neodoljivo podsjećaju na jedan od najvećih hitova domaće muzike devedesetih.

"Čestitamo Daro, ali sve smo prvi radili": Hit snimak kruži mrežama, Bugarka iskopirala Tap 011? (Video)

"Bangaranga" ili "Vojska"?

Nije prošlo mnogo vremena od proglašenja pobjednika u Beču prije nego što su domaći ljubitelji Evrovizije počeli da upoređuju pobjedničku matricu sa kultnom pesmom grupe Tap 011 "Vojska", sa njihovog prvog albuma "Novi svet" objavljenog 1995. godine.

Glavna tačka sporenja je ritmička sekcija i specifična brejkbit struktura koja u "Bangarangi" nosi pjesmu, a koja, prema mišljenju mnogih, dijeli identičnu energiju i zvučni potpis sa hitom koji su svojevremeno proslavili Goca Tržan, Ivana Peters i ostali članovi tada popularnog sastava.

Na Instagram stranici "Hit Talk" osvanuo je snimak numere pobjednice 70. Evrovizije, a video je potpisan šaljivim komentarom "Čestitamo Dari, ali sve smo prvi radili".

