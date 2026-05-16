Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Od gubitka kose do evrovizijskog sjaja: Delta Gudrem o najtežoj životnoj borbi i povratku na tron

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Delta Gudrem uspjela je da pobijedi opaku bolest Hodžkinov limfom.

Delta Gudrem o najtežoj životnoj borbi i povratku na tron Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest

Predstavnica Australije Delta Gudrem zadivila je svojim nastupom i pjesmom "Eclipse" u ovogodišnjem finalu Evrovizije. Iza njenog prepoznatljivog, moćnog glasa i scenske sigurnosti, ipak se krije i lična priča ispunjena teškim životnim izazovima.

Nekoliko mjeseci nakon velikog uspeha albuma "Innocent Eyes", Delta je saznala da boluje od Hodžkinovog limfoma. Zbog liječenja se povukla iz javnosti i napravila pauzu u karijeri, daleko od reflektora. Kasnije je otvoreno govorila o tom periodu i priznala da joj je jedan od najtežih trenutaka bio gubitak kose i osjećaj da se preko noći promenio dio njene ličnosti.

Šta je Hodžkinov limfom?

Predstavlja rijetku, ali veoma ozbiljnu vrstu karcinoma koja se razvija u limfnom sistemu, dijelu imunog sistema zaduženom za odbranu organizma od infekcija i bolesti. Najčešći prvi znak bolesti jeste uvećanje limfnih čvorova, najčešće na vratu, u predelu grudnog koša ili prepona.

Iako postoji mogućnost da se bolest nakon terapije ponovo pojavi, Hodžkinov limfom danas se smatra jednim od najizlečivijih oblika raka. Savremene metode lečenja kod velikog broja pacijenata uspješno uklanjaju sve simptome i znakove bolesti.

Prema podacima, ova dijagnoza javlja se kod približno tri osobe na 100.000 stanovnika godišnje. Ipak, posebno je značajno to što je Hodžkinov limfom jedan od najčešćih karcinoma kod tinejdžera uzrasta od 15 do 19 godina, ali i kod mlađih odraslih osoba.

Delta pobijedila bolest

Ipak, Delta je uspjela da pobjedi bolest i vrati se muzici jača nego ikada. Nakon oporavka nastavila je uspješnu karijeru i objavila čak šest albuma, dok je u Australiji ostvarila pet albuma na prvom mjestu top-lista.

