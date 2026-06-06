Zašto se lampica motora ne gasi ni nakon popravke automobila: Ovo je razlog koji mnogi vozači ne znaju

Mnogi vozači se iznenade kada se nakon servisa ponovo upali narandžasta lampica motora, iako je kvar navodno otklonjen.

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Platili ste popravku, preuzeli automobil iz servisa, sjeli za volan, a na instrument tabli i dalje svetli ista ona narandžasta lampica zbog koje ste uopšte otišli kod mehaničara. Prva reakcija mnogih vozača je jasna: "Zar popravka nije uspjela?" Međutim, odgovor nije uvijek tako jednostavan.

Kod modernih automobila lampica motora, odnosno "check engine", ne gasi se nužno u trenutku kada se zamijeni neispravan dio. Računar vozila mora tokom vožnje da provjeri da li je kvar zaista otklonjen, a to se dešava kroz takozvane cikluse vožnje.

Ako je popravka bila ispravna, lampica se u mnogim slučajevima može sama ugasiti nakon što sistem obavi potrebne provjere.

Američka Agencija za zaštitu životne sredine savezne države Ohajo (Ohio EPA) u svojim uputstvima za OBD II sisteme navodi da se nakon popravke i brisanja kodova vozilo obično treba voziti najmanje dva do tri dana, kombinovano u gradskoj i vangradskoj vožnji, dok starijim vozilima ponekad treba i duže.

Auto ne "zaboravlja" kvar odmah nakon popravke

Sistem OBD II stalno prati rad motora, izduvnog sistema i drugih sklopova povezanih sa emisijama i pogonom. Kada detektuje problem, zapisuje dijagnostički kod kvara. Međutim, nakon popravke računar ne zaključuje odmah da je sve u redu. Mora ponovo da potvrdi da se isti problem ne ponavlja u realnim uslovima vožnje.

Zato se može desiti da je kvar zaista otklonjen, ali lampica još neko vrijeme ostane upaljena. U praksi to najčešće znači da vozilo još nije prošlo pun ciklus provere.

Taj ciklus nije samo kratka vožnja oko bloka. Računar često mora da "vidi" hladan start, rad motora u leru, ubrzavanje, vožnju konstantnom brzinom, usporavanje i različite radne temperature.

Ako su kodovi ručno obrisani dijagnostičkim uređajem ili je akumulator bio odspojen, sistem se djelimično resetuje. To ne znači samo brisanje lampice, već i resetovanje takozvanih "readiness" monitora - internih provjera koje vozilo mora ponovo da završi prije nego što se smatra potpuno spremnim za tehnički ili emisijski pregled.

Kalifornijski odbor za resurse vazduha (California Air Resources Board) takođe navodi da se reset OBD sistema često dešava nakon odspajanja akumulatora ili brisanja kodova skenerom.

Kada je lampica bezazlena, a kada treba odmah reagovati?

Najvažnije je razlikovati dvije situacije. Ako lampica stalno svjetli, a automobil normalno radi - bez trzanja, gubitka snage, čudnih zvukova ili mirisa - moguće je da sistem još provjerava popravku ili da je ostao zapisan stari kod. U tom slučaju treba uraditi dijagnostiku i utvrditi da li se radi o starom, privremenom ili novom kvaru.

Međutim, ako lampica treperi, to je ozbiljnije upozorenje. Treperenje lampice motora najčešće ukazuje na aktivan problem koji može oštetiti katalizator ili motor, na primjer izostanak paljenja. Tada ne treba nastaviti vožnju kao da se ništa ne dešava, već automobil treba što prije zaustaviti na bezbjednom mjestu i kontaktirati servis.

Postoji i još jedna česta zamka: zamijenjen je dio koji je povezan sa prijavljenim kodom, ali nije uklonjen stvarni uzrok problema. Na primjer, kod koji ukazuje na senzor vazduha ne mora uvijek da znači da je kriv sam senzor.

Uzrok može biti propuštanje vazduha, problem sa instalacijom, neispravan katalizator ili odnos smjese goriva i vazduha. Zato puko mijenjanje dijelova "po kodu" često može biti skupo i neučinkovito.

U nekim slučajevima lampica se ponovo pali jer postoji drugi kvar koji ranije nije bio vidljiv ili je tek nakon popravke došao do izražaja. Kodovi mogu biti potvrđeni, privremeni ili trajni, a trajni se ne brišu uvijek običnim skenerom - vozilo ih uklanja tek kada kroz vožnju potvrdi da se kvar više ne pojavljuje.

Najgore rješenje je ignorisati lampicu nedjeljama, ali ni stalno brisanje kodova bez popravke nije pametno. Lampica nije tu da nervira vozača, već da kaže da računar još nije zadovoljan onim što vidi. A ponekad je upravo to ključna razlika između sitnog dodatnog podešavanja i kvara koji može završiti veoma skupim računom.