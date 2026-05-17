Pobjedu na ovogodišnjoj Pjesmi Evrovizije odnijela je Dara iz Bugarske, ali je u centru pažnje drugi pjevač
Sinoć je završena jubilarna, 70. Pesma Evrovizije. Pobjedu je odnijela atraktivna Bugarka, a nagradu joj je uručio prošlogodišnji pobjednik, Austrijanac Džej Džej.
Ovo niste mogli da čujete u prenosu: Skandal na Evroviziji, opsovao pjevačicu dok joj je predavao nagradu (Video)
Na društvenoj mreži X je danas osvanuo video tog trenutka, ali što je mnogo važnije, čuje se i šta je Džej Džej rekao Dari.
"Ku*ko", vrištao je Džej Džej i potrčao: "Ku*ko, je l sam ti rekao".
Poslušajte:
JJ is so ICONIC— (@Mplanet77)May 16, 2026
Iako se radovao Darinom uspjehu, komentari na skandalozno obraćanje tokom lajv prenosa su nemilosrdni.
"Razumijem da je podržava, ali nazvati je ku*kom dok slavi pobjedu, dok je gleda njena zemlja... van svake pameti".
Ovako je izgledala Dara u trenutku proglašenja pobjednika:
