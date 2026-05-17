Šamar za Srbiju: Lavina doživjela debakl na Evroviziji, žiriji ih zakucali nulama (Foto, Video)

Niški bend Lavina je na ovogodišnjoj Pjesmi Evrovizije prošao put od favorita publike do dna tabele evrovizijske scene.

Lavina je domaćem izboru Pesma za Evroviziju ispisala istoriju kao jedini izvođač koji je osvojio maksimalnih 12 poena i od publike i od stručnog žirija.

Na PZE nisu imali konkurenciju, ali u Beču, uprkos reakcijama javnosti i porukama podrške na društvenim mrežama, iz minuta u minut su dobijali “krompire” od stručnih žirija širom Evrope.

Dok je Bugarska nizala poene, za Srbiju se završnica takmičenja pretvorila se u ozbiljan debakl.

Lavina jeste bila favorit publike, od kojih je, par puta dobila maksimalan broj glasova, ali to nije bilo ispraćeno glasovima stručnih žirija.

Dodatni haos izazvala je raspodjela poena između Srbije i Hrvatske. Na internetu su se pojavile brojne kritike zbog toga što srpski žiri Hrvatskoj nije dao očekivane poene, uprkos pozitivnim reakcijama publike na oba predstavnika.

Pogledajte koliko poena (nula) su dobili momci iz Lavine sinoć:

Švajcarska - 0

Malta - 0

Ukrajina - 0

Luksemburg - 0

Bugarska - 0

Azerbejdžan - 8

San Marino – 0

Estonija - 0

Izrael - 0

Australija - 0

Njemačka - 0

Belgija - 0

Portugal - 0

Švedska - 0

Albanija - 0

Kipar - 0

Gruzija - 0

Crna Gora – 12

Jermenija - 0

Poljska - 0

Grčka - 5

Češka - 0

Danska - 0

Francuska - 1

Norveška - 0

Italija - 0

Finska - 0

Ujedinjeno Kraljevstvo - 0

Letonija - 0

Moldavija - 0

Hrvatska - 12

Litvanija - 0

Rumunija - 0

Austrija – 0

Srbija je nakon glasanja stručnih žirija imala 38 poena, dok je od publike dobila još 52 poena. To znači da je Lavina finale završila sa ukupno 90 poena i završila na 17. mjestu.