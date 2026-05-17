logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šamar za Srbiju: Lavina doživjela debakl na Evroviziji, žiriji ih zakucali nulama (Foto, Video)

Šamar za Srbiju: Lavina doživjela debakl na Evroviziji, žiriji ih zakucali nulama (Foto, Video)

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Niški bend Lavina je na ovogodišnjoj Pjesmi Evrovizije prošao put od favorita publike do dna tabele evrovizijske scene.

Šamar za Srbiju: Lavina doživjela debakl na Evroviziji, žiriji ih zakucali nulama (Foto, Video) Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest

Lavina je domaćem izboru Pesma za Evroviziju ispisala istoriju kao jedini izvođač koji je osvojio maksimalnih 12 poena i od publike i od stručnog žirija.

Na PZE nisu imali konkurenciju, ali u Beču, uprkos reakcijama javnosti i porukama podrške na društvenim mrežama, iz minuta u minut su dobijali “krompire” od stručnih žirija širom Evrope.

Dok je Bugarska nizala poene, za Srbiju se završnica takmičenja pretvorila se u ozbiljan debakl.

Lavina jeste bila favorit publike, od kojih je, par puta dobila maksimalan broj glasova, ali to nije bilo ispraćeno glasovima stručnih žirija.

Dodatni haos izazvala je raspodjela poena između Srbije i Hrvatske. Na internetu su se pojavile brojne kritike zbog toga što srpski žiri Hrvatskoj nije dao očekivane poene, uprkos pozitivnim reakcijama publike na oba predstavnika.

Pogledajte koliko poena (nula) su dobili momci iz Lavine sinoć:

Švajcarska - 0

Malta - 0

Ukrajina - 0

Luksemburg - 0

Bugarska - 0

Azerbejdžan - 8

San Marino – 0

Estonija - 0

Izrael - 0

Australija - 0

Njemačka - 0

Belgija - 0

Portugal - 0

Švedska - 0

Albanija - 0

Kipar - 0

Gruzija - 0

Crna Gora – 12

Jermenija - 0

Poljska - 0

Grčka - 5

Češka - 0

Danska - 0

Francuska - 1

Norveška - 0

Italija - 0

Finska - 0

Ujedinjeno Kraljevstvo - 0

Letonija - 0

Moldavija - 0

Hrvatska - 12

Litvanija - 0

Rumunija - 0

Austrija – 0

Srbija je nakon glasanja stručnih žirija imala 38 poena, dok je od publike dobila još 52 poena. To znači da je Lavina finale završila sa ukupno 90 poena i završila na 17. mjestu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Eurosong evrovizija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA