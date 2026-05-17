Čitaoci reporteri

"0 poena od Srbije? Njihovi momci su nas podržali": Grupa iz Hrvatske se oglasila nakon finala, evo šta kažu o Lavini

Autor D.V.
Grupa Lelek komentarisala glasanje srpskog žirija, ali i srpske predstavnike, bend Lavinu

Grupa Lelek o glasanju Srbije i bendu Lavina Izvor: MONDO/Matija Popović

Nakon finalne večeri 70. Evrovizije u Beču, jedna od glavnih tema u regionu postala je bodovanje između Srbije i Hrvatske.

Dok je publika iz Srbije pjesmu "Andromeda" nagradila sa maksimalnih 12 poena, domaći stručni žiri grupi Lelek nije dodijelio nijedan bod.

Ova odluka izazvala je brojne reakcije, naročito zbog činjenice da je Hrvatska srpskom predstavniku, bendu Lavina, dala ukupno 24 poena - po 12 od žirija i od publike.

Uprkos kontroverzama oko glasova, hrvatske predstavnice ne kriju zadovoljstvo svojim nastupom i postignutim rezultatom.

"Na evroviziјskoј sceni u finalu, osjećale smo se kao kraljice! Dale smo sve od sebe, a u finalu smo u potpunosti osjetile prisustvo publike. Srećne smo! Hvala od srca svima koјi su glasali i naviјali za nas," izjavile su članice grupe Lelek za portal Jutarnji.hr neposredno nakon završetka takmičenja.

Iako je izostanak bodova od srpskog žirija podigao prašinu, djevojke ističu da to nije narušilo njihove odnose sa kolegama iz Srbije.

"Nemamo ništa protiv benda Lavina, zapravo, družili smo se u Beču i momci su nam rekli da nam pružaјu maksimalnu podršku," poručile su one, stavljajući fokus na kolegijalnost umjesto na politiku glasanja.

Pogledajte šta su rekle o pobjednici:

Lelekice su ovako prokomentarisale pobedu Bugarke: “I mi bismo joj dale 12 poena”
(Jutarnji.hr, MONDO)

