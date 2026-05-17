Pametno korišćenje klime: Kako uz pomoć jednog dugmeta brže rashladiti automobil

Dugme sa strelicom i automobilom ključno je za brzo hlađenje kabine, ali ga mnogi vozači pogrešno koriste. Saznajte kada tačno treba uključiti recirkulaciju vazduha i štedi li to gorivo.

Vozači tokom vrelih dana često prave grešku koristeći klima uređaj bez pravilnog uključivanja recirkulacije vazduha, što može uticati na sporije hlađenje kabine i veće opterećenje sistema.

Dugme sa simbolom automobila i zakrivljenom strelicom služi za recirkulaciju vazduha, odnosno zatvaranje dotoka spoljašnjeg vazduha i kruženje već postojećeg vazduha u kabini.

Kada se aktivira, klima ne uvlači vreo spoljašnji vazduh, već hladi vazduh unutar vozila, pa kabina brže dostiže željenu temperaturu i sistem radi u stabilnijem režimu.

Međutim, stručnjaci i vozači ističu da se ova funkcija ne koristi stalno, posebno ne tokom dužih vožnji. Najčešća preporuka je da se recirkulacija uključi na početku hlađenja vozila, kada je unutrašnjost jako zagrijana, dok se prozori mogu kratko otvoriti kako bi se izbacila nagomilana toplota. Nakon toga, sistem može da se prebaci na normalan unos spoljašnjeg vazduha ili povremenu recirkulaciju. Razlog za to je što dugotrajno korišćenje recirkulacije može smanjiti dotok svežeg vazduha u kabinu, što utiče na komfor i kvalitet vazduha tokom vožnje.

Zato se u praksi koristi kombinovano, u zavisnosti od uslova na putu i dužine vožnje. Što se tiče tvrdnji o uštedi goriva do 10 odsto, one se u realnim uslovima smatraju pretjeranim. Klima uređaj zaista troši dodatnu energiju, ali razlike u potrošnji između različitih režima rada klime i načina ventilacije su uglavnom manje i zavise od tipa vozila, temperature i načina vožnje. Kod prosečnog automobila potrošnja se u praksi mijenja umjerenije nego što se često navodi u popularnim tekstovima.

