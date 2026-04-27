logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako pripremiti klimu u automobilu za ljeto? Vozači zanemaruju jednu stvar, trošak može biti ogroman

Izvor mondo.rs
0

Da bi vas klima u automobilu dobro hladila tokom ljeta, neophodna je priprema. Provjera rashladnog sredstva, dezinfekcija isparivača i zamjena filtera spriječiće kvarove i loše mirise.

Kako pripremiti klimu u automobilu za ljeto? Vozači zanemaruju jednu stvar, trošak može biti ogroman Izvor: Shutterstock/Sergii Sobolevskyi/kryzhov

Klima uređaj u automobilu tokom većeg dijela zime ostaje zaboravljen, a sa prvim toplijim danima postaje ključan za udobnost. Tada mnogi vozači shvate da nešto nije u redu – vazduh više nije dovoljno hladan, pojavljuje se neprijatan miris ili sistem radi bučno. Priprema klima uređaja za ljetnju sezonu zato nije samo stvar komfora, već i pravilnog održavanja koje produžava vijek cijelog sistema.

Glavni problem je u tome što klima tokom zime često ne radi. U tom periodu u sistemu se nakupljaju vlaga, prašina i mikroorganizmi, dok se dio rashladnog sredstva prirodno gubi kroz spojeve. Posljedice su slabiji učinak, veće opterećenje kompresora i potencijalno neprijatni mirisi koji se šire kabinom automobila.

Prvi korak u pripremi je provjera količine rashladnog sredstva. Tokom godine može se izgubiti i do petnaest procenata, čak i bez vidljivih curenja.

Premalo sredstva znači slabije hlađenje i veće opterećenje kompresora, dok je previše takođe loše jer povećava pritisak u sistemu. Zato je važno da se punjenje obavi precizno i po specifikacijama proizvođača.

Dezinfekcija isparivača

Jednako važan, a često zanemaren deo je dezinfekcija isparivača. To je dio sistema u kojem zbog vlage nastaju idealni uslovi za razvoj bakterija i buđi. Upravo su oni najčešći uzrok neprijatnog mirisa koji se osjeti čim se klima uključi. Profesionalno čišćenje pjenastim sredstvima ili antiseptičkim rastvorima uklanja uzrok problema, a ne samo posljedice.

Ako se već pojavio miris buđi ili vlage, rješenje nisu osveživači vazduha. Oni samo prikrivaju problem. Potrebno je kombinovati dezinfekciju, zamjenu filtera kabine i pravilno sušenje sistema. To znači da se nakon vožnje ventilacija na kratko ostavi uključena bez klime kako bi se smanjila vlaga u sistemu.

Zamjena filtera

Filter kabine ima ključnu ulogu u cijeloj priči. Prljav filter smanjuje protok vazduha, opterećuje ventilaciju i dodatno zadržava vlagu. Time ne samo da opada efikasnost hlađenja, već se stvaraju uslovi za razvoj bakterija. Zamjena filtera je jednostavna i relativno jeftina intervencija, a često donosi primetno poboljšanje rada klime.

Konačna provjera sistema

Nakon svih intervencija važno je proveriti da li sistem radi kako treba. Vazduh mora ravnomjerno hladiti, kompresor raditi bez trzaja i ne smiju se čuti neobični zvuci. Svako odstupanje može ukazivati na dublji problem koji je bolje rešiti prije vrhunca ljetnje sezone.

Dugoročno, najvažnije je redovno koristiti klimu, čak i zimi. Povremeno uključivanje pomaže podmazivanju kompresora i sprečava isušivanje zaptivki. Uz to, godišnji servis i pravovremena reakcija na slabije hlađenje mogu spriječiti skuplje kvarove.

Minimalna ulaganja, a benefiti za vozače veliki

Najčešće greške vozača svode se na ignorisanje znakova problema, korišćenje osvježivača vazduha umjesto čišćenja i odlaganje servisa. Klima-uređaj tada radi, ali ne kako treba, što dugoročno vodi većim troškovima.

Priprema klima-uređaja za leto svodi se na nekoliko ključnih i jednostavnih koraka: provjeru i punjenje rashladnog sredstva, dezinfekciju isparivača, zamjenu filtera i kontrolu rada sistema. Ulaganje je minimalno u poređenju sa dobijenom udobnošću, ali i bezbjednošću, jer prijatna temperatura u kabini direktno utiče na koncentraciju vozača tokom vožnje u ljetnjim uslovima.

 (Esspreso/MONDO)

Tagovi

automobili klima

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA