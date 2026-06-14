Escajg će zablistati kao nov: Potreban vam je samo jedan sastojak iz kuhinje

U šta treba da potopite escajg da bi blistao kao nov... Tajna je u jednom sastojku koji sigurno imate u kuhinji!

Izvor: Shuterstock

Poslije nekoliko godina korišćenja i najkvalitetniji escajg može da izgubi sjaj. Na sreću, postoji jednotavan trik za čišćenje koji vas ništa neće koštati, a učiniće da kašike, viljuške i noževi zablistaju kao da ste ih tek kupili. Tajna je u običnom alkoholnom sirćetu.

Ako želite da vaš escajg ponovo zablista kao nov bez skupih hemikalija i jakih sredstava, postoji jednostavan trik koji gotovo svi imaju u kuhinji – kombinacija sirćeta i vrele vode. Ova metoda se koristi već godinama jer brzo uklanja masnoću, naslage kamenca i mat izgled koji se vremenom stvara na kašikama, viljuškama i noževima.

Dovoljno je da u veću posudu sipate vrelu vodu i dodate jednu čašu alkoholnog sirćeta. Escajg se zatim potopi u ovu tečnost i ostavi da stoji oko 10 do 15 minuta. Sirće prirodno razgrađuje nečistoće i vraća sjaj metalu, pa već nakon kratkog potapanja razlika postaje vidljiva.

U galeriji ispod saznate šta sve u kuhinji možete da očistite običnim alkoholnim sirćetom!

Nakon što odstoji, escajg je potrebno izvaditi i dobro isprati čistom vodom. Preporučuje se i da se svaki komad prebriše mekom, suvom krpom kako bi se dodatno pojačao sjaj i spriječile fleke od sušenja vode.

Ovaj jednostavan trik je posebno koristan kada escajg izgleda umorno i izgubio je prvobitni sjaj, a želite brz i jeftin efekat bez ribanja i agresivnih sredstava. Redovnom primjenom, vaš pribor za jelo može izgledati uredno i blistavo kao prvog dana.

(Stvar ukusa/Mondo)