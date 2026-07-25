Kako mozak stvara iracionalne strahove: Ovo su najčudnije fobije i njihovi uzroci

Kada strah postane preplavljujuć, uporan i iracionalan i veže se za bezopasne predmete ili situacije umjesto za stvarne opasnosti, prerasta u fobiju.

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Strah je jedan od najstarijih alata za preživljavanje ugrađenih u ljudski mozak. On izoštrava čula, ubrzava puls i priprema tijelo za reakciju na opasnost. Bez njega naši preci ne bi preživjeli napade predatora, oluje ni neprijateljsko okruženje. U svojoj suštini, strah je zaštitni mehanizam kojim upravljaju duboki neuronski krugovi, naročito oni u amigdali, zaduženi za prepoznavanje prijetnji i pokretanje reakcije "bori se ili bježi", piše Science News Today.

Međutim, taj mehanizam ponekad zakaže. Kada strah postane preplavljujuć, uporan i iracionalan i veže se za bezopasne predmete ili situacije umjesto za stvarne opasnosti, prerasta u fobiju.

Fobija nije tek blaga odbojnost ili neprijatnost. U kliničkoj psihologiji definiše se kao vrsta anksioznog poremećaja koji obilježava intenzivan strah koji dovodi do izbjegavanja i znatne patnje. Tijelo reaguje kao da mu je ugrožen opstanak, čak i kada razum govori suprotno.

Većina ljudi upoznata je s uobičajenim fobijama, poput straha od visine ili paukova. Međutim, ljudski um je sposoban da veže osjećaj straha za gotovo bilo šta. Neke fobije su toliko neobične da zvuče izmišljeno, ali za one koji s njima žive predstavljaju vrlo realno iskustvo.

Nomofobija ili strah od ostajanja bez mobilnog telefona

U digitalnoj eri pojavila se nova vrsta tjeskobe. Nomofobija, skraćenica od engleskog izraza "no mobile phone phobia", opisuje intenzivan strah ili neprijatnost koju osoba doživljava kada ne može da pristupi svom telefonu.

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Iako se još ne klasifikuje uvijek kao formalna psihijatrijska dijagnoza, nomofobija se sve više proučava kao fenomen sličan bihevioralnoj zavisnosti. Pametni telefoni postali su produžetak našeg društvenog, profesionalnog i emocionalnog života. Gubitak pristupa doživljava se kao gubitak povezanosti, sigurnosti ili čak dela identiteta.

Istraživanja sugerišu da je ovaj strah povezan sa sistemima društvene privrženosti u mozgu. Notifikacije podstiču oslobađanje dopamina, čime se pojačava korišćenje telefona. Kada uređaj nije dostupan, neki pojedinci doživljavaju simptome teskobe slične apstinencijskoj krizi. Mogu neprestano da provjeravaju džepove, osjećaju nemir ili paniče zbog prazne baterije.

Ablutofobija strah od kupanja ili pranja

Ablutofobija je uporan strah od kupanja, pranja ili čišćenja. Dok je povremena odbojnost prema kupanju uobičajena kod dece, ablutofobija može postati ozbiljan i iscrpljujuć poremećaj.

Koreni ovog straha mogu da leže u traumatičnim iskustvima u vezi s vodom, strogim kaznama tokom učenja higijenskih navika ili osjetljivosti na senzorne nadražaje. Nekima osjećaj vode na koži izaziva preplavljujuću tjeskobu.

Budući da je higijena društveno očekivana, osobe s ablutofobijom mogu da se suoče sa stidom ili socijalnom izolacijom. Strah može da ometa svakodnevno funkcionisanje, posebno u odraslom dobu.

Pogonofobija ili strah od brade

Pogonofobija je strah od brade. Iako može da se čini smiješnim, teskoba može da bude vrlo stvarna. Osobe s ovom fobijom mogu da osećaju intenzivnu neprijatnost u blizini ljudi s dlakama na licu.

Strah može da potiče iz negativnih asocijacija. U nekim slučajevima, kulturni stereotipi ili iskustva iz djetinjstva utiču na percepciju. Mozak stvara vezu između brade i percipirane pretnje, čak i ako je ona zamišljena ili simbolična.

S psihološkog gledišta, ljudi su izuzetno osjetljivi na crte lica. Suptilne promjene u izgledu mogu da promijene emocionalnu interpretaciju. Kada se ta osjetljivost spoji s predispozicijom za anksioznost, specifičan vizuelni znak, poput brade, može da izazove nesrazmjernu reakciju straha.

Ksantofobija strah od žute boje

Ksantofobija je strah od žute boje. Kod pogođenih osoba, žuti predmeti, odjeća ili okruženje mogu da izazovu teskobu ili čak paniku.

Percepcija boja duboko je povezana s emocionalnom obradom. U evolucijskom smislu, jarke boje ponekad signaliziraju upozorenje, kao kod otrovnih životinja ili znakova opasnosti. Kod nekih pojedinaca, ova asocijacija može da postane pretjerana ili povezana s ličnim iskustvima.

Strah ne proizlazi iz uvjerenja da boja može fizički da našteti, već iz toga što je mozak pogrešno tumači kao signal opasnosti. Terapija može da pomogne u preoblikovanju te reakcije postupnim izlaganjem boji u kontrolisanim uslovima.

Globofobija strah od balona

Za mnoge ljude baloni predstavljaju slavlje. Za nekoga s globofobijom, oni su izvor napetosti i straha.

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Ovaj se strah najčešće fokusira na iščekivanje trenutka kada će balon pući. Iznenadna glasna buka može da izazove refleks prepadanja, koji je urođen u nervnom sistemu. Ako je osoba imala uznemirujuće iskustvo s balonima, to sjećanje može da se poveže sa strahom.

Nepredvidivost trenutka pucanja stvara stalno stanje napetosti. Tijelo ostaje spremno za udar, kao da se priprema za opasnost. Globofobija naglašava kako strah može da se veže ne samo za predmete, već i za očekivane senzacije.

Turofobija strah od sira

Turofobija, strah od sira, jedna je od neobičnijih fobija. Neki pojedinci osjećaju gađenje prema teksturi ili mirisu određenih sireva, što može da eskalira u intenzivnu teskobu.

Iz evolucijske perspektive, gađenje pomaže u sprečavanju unosa pokvarenih ili štetnih stvari. Ako je osoba imala negativno iskustvo sa sirom, poput trovanja hranom, mozak može tu reakciju previše da generalizuje.

Ono što započinje kao odbojnost može da se pretvori u fobiju kada izbjegavanje postane ekstremno, a teskoba nesrazmjerna.

Somnifobija ili strah od spavanja

Somnifobija je strah od usnivanja. Ovo stanje može da bude posebno uznemirujuće jer je san biološki neophodan.

Visoke temperature često su uzrok nesanice

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Strah može da proizlazi iz noćnih mora, epizoda paralize sna ili traume doživljene tokom noći. Neki pojedinci se boje gubitka kontrole ili ranjivosti tokom spavanja.

Ironično, teskoba povezana sa spavanjem često pogoršava nesanicu, stvarajući začarani krug iscrpljenosti i sve jačeg straha. Lečenje obično uključuje rešavanje temeljne anksioznosti i uspostavljanje sigurnih asocijacija sa spavanjem.

Arahibutirofobija strah od lijepljenja maslaca od kikirikija za nepce

Arahibutirofobija opisuje strah od toga da se maslac od kikirikija zalijepi za nepce. Iako zvuči neobično, u pozadini ovog straha najčešće je teskoba zbog mogućnosti gušenja.

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Gušenje je stvarna prijetnja preživljavanju. Kod osoba s pojačanom osjetljivošću na senzacije gutanja, ljepljive teksture mogu da izazovu paniku. Strah može da se proširi i na drugu hranu, što dovodi do restriktivnog ponašanja u ishrani.

Eisoptrofobija strah od ogledala

Eisoptrofobija je strah od ogledala ili sopstvenog odraza. Ovaj strah može biti povezan sa zabrinutošću oko izgleda tijela, sujeverjem ili traumom.

Ogledala nas primoravaju na suočavanje sa samima sobom. Za osobe s anksioznošću ili poremećajima identiteta, odraz može da se čini uznemirujućim ili čak pretećim. U rijetkim slučajevima, ulogu mogu da igraju i strahovi od natprirodnih pojava.

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Emocionalni odgovor često nadilazi jednostavnu neprijatnost i može da uključuje potpuno izbjegavanje reflektujućih površina.

Fobofobija strah od samog straha

Možda je najsloženija od svih fobofobija - strah od razvoja fobije ili doživljavanja samog osjećaja intenzivnog straha.

Ovo stanje se često javlja kod osoba koje su doživjele napade panike. Sjećanje na preplavljujuću teskobu postaje okidač samo po sebi. Osoba počinje da se boji fizičkih senzacija straha: ubrzanog rada srca, vrtoglavice, gubitka kontrole.

Na taj način se strah okreće prema unutra, a tijelo počinje da reaguje na sopstvene reakcije. Životni prostor se smanjuje, a izbjegavanje postaje sve izraženije.

Naučno objašnjenje neobičnih strahova

Fobije, ma koliko neobične bile, dijele zajedničke biološke mehanizme. Amigdala igra centralnu ulogu u otkrivanju prijetnji i pokretanju reakcije straha. Kada se neki nadražaj poveže s opasnošću - bilo kroz traumu, učenje ili maštu - mozak jača tu vezu.

Neurotransmiteri poput adrenalina i kortizola pripremaju tijelo za akciju. Srce kuca brže, mišići se napinju, a um se koncentriše na bijeg.

Genetika takođe utiče na osjetljivost; neki pojedinci imaju reaktivnije krugove straha. Iskustva iz okoline zatim oblikuju kako ti krugovi tumače svijet.

Važno je naglasiti da su fobije izlječive. Kognitivno - bihevioralna terapija, a posebno terapija izlaganjem, ima snažnu naučnu utemeljenost. Postupnim suočavanjem sa strašnim nadražajem u sigurnim uslovima, mozak može da nauči da prijetnja nije stvarna. S vremenom, reakcija straha slabi.

Hrabrost koja se krije iza straha

Neobične fobije na površini mogu da zvuče zabavno, ali iza svake od njih stoji ljudska priča. Priča o mozgu koji se preterano trudi da zaštiti vlasnika, o sećanjima koja odbijaju da izblede, te o izbegavanju i čežnji za normalnošću, mirom i slobodom.

Strah nije neprijatelj, već drevni saveznik koji je ponekad skrenuo s puta. Uz razumijevanje, strpljenje i liječenje, čak i najčudniji strahovi mogu da se ublaže.

(Kurir.rs/Index.hr)



