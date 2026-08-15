Nisu svi datumi isti: Kada je hrana zaista nebezbjedna da se jede, a kada predstavlja rizik po zdravlje?

Koliko puta ste provjerili neki datum na pakovanju i shvatili da je istekao, a da namirnica koju ste htjeli da konzumirate sada morate da bacite?

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Stručnjaci za bezbjednost hrane upozoravaju da upravo nerazumijevanje oznaka na ambalaži predstavlja jedan od najvećih uzroka bacanja. Prema dostupnim podacima, prosječan stanovnik planete Zemlje baci na godišnjem nivou 79 kg hrane.

Na prehrambenim proizvodima najčešće se mogu pročitati dvije vrste oznaka. Prva je "Najbolje upotrijebiti do", i ona označava period u kom proizvod ima najbolji ukus, miris, teksturu i nutritivni kvalitet. To nije datum koji sugeriše da je hrana nakon njega opasna za jelo, već se više odnosi na kvalitet namirnice. Ako se proizvod pravilno čuva, neoštećen je i nema znakova kvarenja, u većini slučajeva može bezbjedno da se konzumira i nakon tog datuma.

Druga je "Upotrijebiti do", i ona je malo striktnija. Nakon isteka ovog datuma proizvođač više ne može da garantuje kako je proizvod mikrobiološki bezbjedan, čak i ako izgleda i miriše sasvim normalno. Ova oznaka bi trebala da se poštuje.

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Kod kojih proizvoda datum mora strogo da se poštuje?

Najveći oprez potreban je kod lako kvarljive hrane koja zahtijeva čuvanje u frižideru, kao što su: svježe i mljeveno meso, svježa riba i morski plodovi, gotova rashlađena jela, dimljeni losos i nepasterizovani mliječni proizvodi.

Kod navedenih namirnica najveću opasnost predstavljaju bakterije, poput listerije ili salmonele, koje mogu da se razmnože i prije nego što hrana promeni miris ili izgled. Zato datum "upotrijebiti do", ne bi smio da se ignoriše.

Koje namirnice su bezbjedne i poslije naznačenog datuma?

Ako na pakovanju piše "najbolje upotrijebiti do", ti proizvodi su upotrebljivi danima, nedjeljama, pa čak i mjesecima, nakon njega, ali pod uslovom da su pravilno skladišteni.

To se posebno odnosi na: tjesteninu, pirinač, brašno, pahuljice, keks, čokoladu, kafu i čaj, konzerve koje nisu oštećene ili naduvene, zamrznutu hranu koja nije odmrzavana. Kod ovih proizvoda kvalitet postepeno opada i ukus vjerovatno neće biti isti, kao ni tekstura, ali to ne znači automatski da su postali opasni za jelo.

Mogu li miris i izgled da nam otkriju da li je hrana bezbjedna?

Kod proizvoda sa oznakom "najbolje upotrijebiti do", u većini slučajeva mogu. Ako nema buđi, neprijatnog mirisa, promjenjene boje ili neuobičajene teksture, proizvod je i dalje upotrebljiv. Međutim, to ne važi za lako kvarljivu hranu sa oznakom “upotrijebiti do”. Opasni mikroorganizmi ne moraju da promijene ukus, miris ili izgled hrane, pa se na čula u ovom slučaju ne treba preterano oslanjati.

Datum na ambalaži važi samo ako je proizvod prethodno bio pravilno skladišten. Ako je satima stajala na visokim temperaturama, ili je ambalaža oštećena, hrana može da postane nebezbjedna i prije isteka roka. S druge strane, pravilno čuvanje u frižideru ili zamrzivaču značajno produžuje njenu upotrebljivost.

(EUpravo zato)