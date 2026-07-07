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Pokvarena hrana vreba tokom ljeta: Za šest mjeseci pronađeno 300 nepravilnosti u kontrolama inspekcije

Pokvarena hrana vreba tokom ljeta: Za šest mjeseci pronađeno 300 nepravilnosti u kontrolama inspekcije

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Republička inspekcija za hranu savjetovala je građanima da prilikom kupovine hrane tokom ljeta obrate pažnju na izgled, boju, miris, konzistenciju i da u slučaju da uoče neispravnu hranu ili njeno neadekvatno čuvanje, odmah obavijeste nadležnu inspekciju.

Inspekcija u RS otkrila 300 nepravilnosti u prometu hrane Izvor: Shutterstock

Republička inspekcija za hranu je od početka godine obavila je 760 kontrola i u 300 slučajeva utvrdila različite propusti, te izrekla kazne u iznosu od 210.000 KM.

Nepravilnosti su se najčešće odnosile na to da zaposlena lica nisu obavila redovni sanitarni pregled, nisu pohađala dodatnu edukaciju o higijeni hrane, subjekti nisu redovno obavljali ispitivanja sirovina i gotovih proizvoda, kao i na nedostatke na deklaracijama i pratećoj dokumentaciji.

Istaknuto je da je utvrđivanje zdravstveno neispravne hrane mnogo rjeđe od utvrđivanja raznih nepravilnosti koje za posljedicu mogu imati neispravnu hranu.

Iz Inspektorata su naglasili da je kupljenu hranu potrebno u što kraćem roku odložiti u rashladne uređaje, a svježe namirnice odvojiti od upakovanih, kao i mliječne proizvode od mesa, te održavati higijenu rashladnih uređaja.

"U periodu visokih temperatura nepravilna manipulacija sa hranom, odlaganje van rashladnih uređaja i slično, može da za svega nekoliko sati dovede do kvara namirnica", napomenuli su iz Inspektorata.

Ukazano je da veliku pažnju građani treba da posvete pripremi i čuvanju hrane u domaćinstvu.

"U periodu sa visokim temperaturama hrana se mora čuvati na niskim temperaturama u takozvanom hladnom lancu", pojasnili su iz Inspektorata.

Na visokim temperaturama, naglašeno je,dovoljno je samo nekoliko sati da dođe do bržeg razmnožavanja bakterija.

Radi preventivnog djelovanja, kažu u Inspektoratu, praksa inspekcije za hranu, kako republičke, tako i gradske i opštinske je da se u ovom periodu pojačaju kontrole objekata u kojima se prometuju lako kvarljive namirnice, kod kojih postoji veći rizik od bržeg razmnožavanja bakterija.

Nadzor u unutrašnjem prometu primarno obavljaju inspektori za hranu na nivou jedinica lokalne samouprave, kao mjesno nadležni i na godišnjem nivou obave više od 7.500 kontrola.

S obzirom na to da republički inspektori za hranu imaju obavezu svakodnevne kontrole uvoza hrane na 14 graničnih prelaza i carinskih ispostava, kontrole u unutrašnjem prometu republička inspekcija vrši u skladu sa raspoloživim kadrovskim kapacitetima, pojasnili su iz Inspektorata. 

(Srna)

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Tagovi

Republika Srpska hrana ljeto Inspektorat RS

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