Za pet dana ukrao tri automobila: Osumnjičeni uhapšen, vozila vraćena vlasnicima

Lice iz Bijeljine B.T. uhapšeno je zbog sumnje da je ukralo tri automobila na području ovog grada, saopšteno je danas iz bijeljinske Policijske uprave.
Uhapšeno lice je osumnjičeno da je automobile ukralo u proteklih pet dana na području Bijeljine.
Efikasnim radom na terenu, policija je pronašla sva ukradena vozila i vratila ih vlasnicima.
O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naredio da se nakon kompletiranja predmeta protiv uhapšenog lica dostavi izvještaj o počinjenim krivičnim djelima krađa, te oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.
(Srna)