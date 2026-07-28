Za pet dana ukrao tri automobila: Osumnjičeni uhapšen, vozila vraćena vlasnicima

Lice iz Bijeljine B.T. uhapšeno je zbog sumnje da je ukralo tri automobila na području ovog grada, saopšteno je danas iz bijeljinske Policijske uprave.

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Uhapšeno lice je osumnjičeno da je automobile ukralo u proteklih pet dana na području Bijeljine.

Efikasnim radom na terenu, policija je pronašla sva ukradena vozila i vratila ih vlasnicima.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naredio da se nakon kompletiranja predmeta protiv uhapšenog lica dostavi izvještaj o počinjenim krivičnim djelima krađa, te oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

(Srna)