logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Interpolova potraga završila u BiH: Policija u Busovači pronašla ukradeni "Volkswagen T-Roc"

Interpolova potraga završila u BiH: Policija u Busovači pronašla ukradeni "Volkswagen T-Roc"

Autor Dragana Božić
0

Policija je na području Busovače pronašla "Volkswagen T-Roc" za kojim su nadležni organi Njemačke raspisali međunarodnu potragu putem Interpola, saopšteno je iz Federalne uprave policije.

Policija u Busovači pronašla ukradeni "Volkswagen T-Roc" Izvor: Shutterstock

U saradnji sa kancelarijama Interpola u Sarajevu i Berlinu nastavljaju se aktivnosti na prikupljanju dodatnih informacija.

Vozilo je privremeno oduzeto, a o svim preduzetim radnjama obaviješteno je nadležno tužilaštvo.

Lice čiji su inicijali S.Č. (38) za kojim je bila raspisana centralna potraga radi upućivanja na izdržavanje kazne zatvora uhapšeno je na području sarajevske opštine Stari Grad.

Lice je predato nadležnim organima radi daljeg postupanja. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Interpol automobil krađa Busovača krađa automobila

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ