Interpolova potraga završila u BiH: Policija u Busovači pronašla ukradeni "Volkswagen T-Roc"

Policija je na području Busovače pronašla "Volkswagen T-Roc" za kojim su nadležni organi Njemačke raspisali međunarodnu potragu putem Interpola, saopšteno je iz Federalne uprave policije.

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U saradnji sa kancelarijama Interpola u Sarajevu i Berlinu nastavljaju se aktivnosti na prikupljanju dodatnih informacija.

Vozilo je privremeno oduzeto, a o svim preduzetim radnjama obaviješteno je nadležno tužilaštvo.

Lice čiji su inicijali S.Č. (38) za kojim je bila raspisana centralna potraga radi upućivanja na izdržavanje kazne zatvora uhapšeno je na području sarajevske opštine Stari Grad.

Lice je predato nadležnim organima radi daljeg postupanja.

(Srna)