Uhapšen osumnjičeni: Krađa auta u Gacku rasvijetljena za sat i po

U Gacku je uhapšen B.S. koji je osumnjičen za krađu automobila, koji je pronađen, saopšteno je iz trebinjske Policijske uprave.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Bojana Zimonjić Jelisavac

Policija u Gacku sinoć je pola sata poslije ponoći pronašla putnički automobil marke "golf dva", a vlasnik je krađu vozila prijavio sat i po vremena ranije, navodi se u saopštenju.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje je naložilo da se protiv lica B.S. dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu oštećenje ili oduzimanje tuđe stvari.

(Srna)