Iskoristili nepažnju vlasnika: Ukrali dva automobila sa ključevima u bravi, pa ubrzo uhapšeni u Banjaluci

Banjalučka policija uhapsila je F.Ć. iz Bihaća i M.P. iz Banjaluke zbog sumnje da su tokom proteklih dana počinili dvije odvojene krađe putničkih automobila na području grada.

Oba vozila su pronađena i vraćena vlasnicima istog dana kada je prijavljen nestanak. Zajedničko za oba slučaja jeste činjenica da su vlasnici olakšali posao lopovima, jer su se u oba automobila nalazili ključevi.

Prvi slučaj prijavio je Banjalučanin kojem je 20. marta, u periodu od 14:00 do 16:30 časova, nepoznata osoba ukrala "audi". Policijski službenici su još istog dana pronašli vozilo kod M.P, oduzeli ga i vratili vlasniku.

Drugi incident dogodio se na jednom banjalučkom parkingu, odakle je tokom noći sa 19. na 20. mart ukraden "citroen".

"Operativnim radom policijski službenici su istog dana pronašli i kontorlisali navedeno vozilo, kojim je lice F.Ć. upravljalo. Navedeno lice je tokom kontorle odbilo da se podvrgne ispitivanju na prisustvo opojnih droga u organizmu, a ispitivanjem na prisustvo alkohola kod navedenog lica utvrđeno je prisustvo od 2,30 g/kg alkohola u organizmu", navode iz PU Banjaluka.

Daljim provjerama utvrđeno je da F.Ć. upravlja vozilom prije sticanja prava na upravljanje. Protiv njega će, pored krivičnog djela krađa, biti pokrenut i prekršajni postupak zbog niza prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka i dežurnog sudije Osnovnog suda.