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"Reci, brate": Superbrke pokreću kampanju posvećenu mentalnom zdravlju muškaraca

"Reci, brate": Superbrke pokreću kampanju posvećenu mentalnom zdravlju muškaraca

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Udruženje građana Superbrke tokom juna obilježava Mjesec mentalnog zdravlja muškaraca. Kampanja "Reci, brate" usmjerena je na podizanje svijesti, edukaciju i podršku muškarcima kroz niz aktivnosti i humanitarnu akciju.

Superbrke obilježavaju Mjesec mentalnog zdravlja muškaraca kampanjom "Reci, brate" Izvor: Promo

Udruženje građana Superbrke iz Banjaluke tokom juna obilježava Mjesec mentalnog zdravlja muškaraca nizom aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti o značaju brige za mentalno zdravlje, ohrabrivanje otvorenog razgovora o problemima sa kojima se muškarci suočavaju i promovisanje pravovremenog traženja podrške.

Ovogodišnja kampanja provodi se pod sloganom "Reci, brate", kojim organizatori žele poslati poruku da razgovor o emocijama, stresu i psihološkim izazovima ne treba da bude tabu tema.

Kako navode iz Udruženja, muškarci se i dalje često suočavaju sa društvenim očekivanjima da budu snažni i da probleme rješavaju sami, zbog čega mnogi izbjegavaju da govore o svojim poteškoćama ili potraže pomoć.

"Snaga nije u skrivanju emocija, već u spremnosti da ih podijelimo sa porodicom, prijateljima ili stručnim licima. Problemi poput anksioznosti, depresije, stresa, usamljenosti i sagorijevanja mogu pogoditi svakoga, bez obzira na godine, zanimanje ili društveni status, a razgovor je često prvi i najvažniji korak ka rješenju", poručuju iz Superbrka.

U okviru kampanje počela je i humanitarna prodaja posebne edicije Superbrke majica. Sredstva prikupljena njihovom prodajom biće usmjerena u Brkin fond, koji podržava aktivnosti promocije muškog zdravlja, edukacije i podizanja svijesti o važnim zdravstvenim temama.

Poseban segment kampanje biće obilježavanje četiri "Plava petka" tokom juna, dana posvećenih prevenciji problema mentalnog zdravlja kod muškaraca. Organizatori pozivaju građane da nošenjem plave vrpce pruže podršku ovoj inicijativi i doprinesu širenju svijesti o značaju mentalnog zdravlja.

Tokom mjeseca biće organizovano i stručno predavanje posvećeno mentalnom zdravlju muškaraca, na kojem će učesnici imati priliku da čuju više o najčešćim izazovima savremenog života, načinima očuvanja mentalnog zdravlja, prepoznavanju problema i važnosti pravovremenog traženja stručne pomoći.

Centralni događaj kampanje planiran je za drugu polovinu juna u Vidovdanskoj ulici u Banjaluci, gdje će uz druženje, muziku i neformalnu atmosferu biti predstavljena posebna edicija Superbrke majica i poslata poruka da niko ne treba sam da se nosi sa svojim problemima.

Iz Udruženja pozivaju građane da podrže kampanju i uključe se u aktivnosti koje imaju za cilj stvaranje društva u kojem je razgovor o mentalnom zdravlju prirodan i prihvaćen.

"Jer ponekad dvije riječi mogu promijeniti sve: 'Reci, brate'", poručuju iz UG Superbrke.

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Tagovi

superbrke muškarci zdravlje Banjaluka

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