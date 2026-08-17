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Tragedija u Italiji: Mladić (31) preminuo u automobilu, roditelji mislili da spava

Tragedija u Italiji: Mladić (31) preminuo u automobilu, roditelji mislili da spava

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Tridesetjednogodišnji mladić preminuo je tokom vožnje u Italiji, najvjerovatnije od posljedica srčanog udara. Njegovi roditelji dugo su mislili da spava na zadnjem sjedištu automobila.

Roditelji mislili da im sin spava u automobilu, on već bio mrtav Izvor: Shutterstock

Porodično putovanje prema Torinu završilo se tragedijom nakon što je tridesetjednogodišnji mladić preminuo u automobilu, a njegovi roditelji dugo nisu bili svjesni šta se dogodilo.

Kako prenose italijanski mediji, porodica rumunskog porijekla juče je putovala auto-putem prema Torinu. Otac je upravljao vozilom, majka je sjedila na mjestu suvozača, dok je njihov sin bio na zadnjem sjedištu.

Tokom vožnje mladić se prestao odazivati na pozive roditelja, ali su oni pretpostavili da je zaspao ili da se odmara.

Nakon što su prešli više od stotinu kilometara, pokušali su ponovo da ga dozovu. Kada nisu dobili nikakav odgovor, zaustavili su automobil na odmorištu i prišli sinu.

Tada su shvatili da je bez svijesti te su odmah pozvali hitnu pomoć. Nažalost, ljekar koji je stigao na mjesto događaja mogao je samo da konstatuje smrt.

Prema prvim informacijama, mladić je preminuo od posljedica srčanog udara. Roditelji su medicinskom osoblju rekli da je njihov sin ranije imao blaže srčane tegobe.

Tačne okolnosti smrti biće poznate nakon završetka svih procedura i nalaza nadležnih službi.

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Tagovi

Italija nesreća

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