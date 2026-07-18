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Tragedija u bazenu: Djevojčica stradala nakon što joj se kosa zaplela u sistem za usisavanje vode

Tragedija u bazenu: Djevojčica stradala nakon što joj se kosa zaplela u sistem za usisavanje vode

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Jedanaestogodišnja djevojčica iz okoline italijanskog grada Bergama preminula je dva dana nakon nesreće na bazenu, u kojem je neko vrijeme provela pod vodom jer joj se kosa zaplela u odvodnom otvoru.

Tragedija u Italiji: Jedanaestogodišnja djevojčica preminula nakon nesreće na bazenu Izvor: Envato

Nesreća se dogodila u utorak, 14. jula, na kupalištu "Seđesta", kada je djevojčica ušla u manji hidromasažni bazen, te joj je u jednom trenutku sistem za usisavanje povukao kosu.

Djevojčicu je pod vodom primijetilo drugo dijete, koje je prvo pomislilo da roni, a zatim je upozorilo odrasle.

Vlasnik kupališta pokušao je da oslobodi djevojčicu i nožem je prerezao kosu zaglavljenu u odvodu, prenose italijanski mediji.

Na lice mjesta stigla je hitna pomoć koja je započela reanimaciju, ali djevojčica nije davala znakove života, te je zbog teškog stanja helikopterom prevezena u Bolnicu "Gaslini" u Đenovi gdje je sinoć preminula.

Tužilac Fabricio Givri naložio je obdukciju, a porodica je dala saglasnost za doniranje organa nakon postupka.

Istraga za ubistvo iz nehaja je u toku, sa fokusom na moguće kršenje regionalnog zakona koji djeci mlađoj od 12 godina zabranjuje korištenje bazena bez nadzora.

Prema prvim informacijama, na kupalištu nije bilo istaknuto takvo upozorenje.

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Tagovi

Italija nesreća bazen

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