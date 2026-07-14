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Ekstremne vrućine prijete proizvodnji sira parmiđano ređano

Ekstremne vrućine prijete proizvodnji sira parmiđano ređano

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Visoke temperature iznad 40 stepeni i suša u regiji Emilija-Romanja smanjuju proizvodnju mlijeka i drastično povećavaju troškove hlađenja čuvenog sira.

parmiđano ređano Izvor: Shutterstock

Ekstremne vrućine u Italiji zaprijetile su proizvodnji sira parmiđano ređano čija je proizvodnja dozvoljena samo u pet pokrajina u regiji Emilija-Romanja jer krave moraju da se hrane isključivo travom i sijenom sa tog područja.

Kada je temperatura iznad 40 stepeni Celzijusovih, krave više vremena provode ležeći, manje jedu i proizvode do 10 odsto manje mlijeka, jednog od tri sastojka parmiđana, uz so i sirilo.

Predsjednik Konzorcijuma parmiđano ređano Nikola Bertineli rekao je da je nemoguće dobiti mlijeko ako nema kiše, jer nema ni trave, a samim tim ni sijena, prenosi Rojters.

Industrija italijanskog sira parmiđano ređano godišnje ostvaruje prihod koji se procjenjuje na 4,5 milijardi evra, zapošljava hiljade ljudi i pokreće lokalnu ekonomiju.

Bertineli, koji vodi i farmu mliječnih krava koju je njegova porodica osnovala 1895. godine na periferiji Parme, i drugi proizvođači ugradili su ventilatore i sisteme za raspršivanje vodene magle, ali su te dodatne mjere znatno povećale troškove energije.

Rast računa pogađa i upravnike skladišta u kojima se kolutovi sira čuvaju tokom procesa sazrijevanja, koji traje najmanje 12 mjeseci, a ponekad tri godine ili duže.

Više od 500.000 kolutova sira parmiđano ređano, vrijednosti veće od 300 miliona evra, čuva se u dva skladišta kompanije Đenerali dele Taljate u pokrajinama Ređo Emilija i Modena.

Direktor ove kompanije Đankarlo Ravaneti, rekao je da je tokom ovogodišnjih najjačih toplotnih talasa njihova dnevna potrošnja energije porasla za oko 30 odsto.

"Kako bismo naše objekte učinili što energetski efikasnijim, unaprijedili smo sisteme za hlađenje i kotlove, poboljšali izolaciju objekata i povećali proizvodnju energije iz obnovljivih izvora", izjavio je Ravaneti.

Izvoz je prošle godine činio više od 50 odsto ukupne svjetske prodaje tog sira, a SAD bile su njegovo najveće strano tržište.

Svaki kolut sira parmiđano ređano prolazi stroge kontrole kvaliteta, uključujući i rendgensko snimanje, kako bi se isključilo prisustvo nedostataka.

Sir svake sedmice provjeravaju stručnjaci koji male čekiće koriste da kucnu svaki kolut, osluškujući znake mogućih nepravilnosti nastalih tokom sazrijevanja

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sir Italija

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