Šta se dešava sa krvnim pritiskom kad jedete sir? Jednostavan trik može da vas zaštiti od previše soli

Postoje trikovi koji vam pomažu da sir "radi" u korist vašeg krvnog pritiska.

Kada jedete sir, odmah osjećate da li je slan, kremast, ukusan. Od toga i potiče uvreženo mišljenje da "utiče na krvni pritisak". U stvarnosti, reakcija u većini slučajeva zavisi od toga koliko soli unesete tokom dana i koliko često birate vrlo slane ili ultraprerađene sireve.

Ultraprerađeni sirevi i neki zreli sirevi obično sadrže više soli, a zamka nastaje kada ih kombinujete sa drugim slanim namirnicama istog dana (mesne prerađevine, pakovani hljeb, grickalice). Tada više nije važno samo šta ste stavili na tanjir, već ukupni unos natrijuma.

Sirevi poput mocarele, imaju manje soli u poređenju sa delikatesima kao što su feta i parmezan, koji imaju intenzivan ukus i dozvoljavaju male porcije, ali zahtjevaju veću pažnju na unos soli.

Trik - birajte male porcije

Ako želite da jedete sir i pritom se osjećate dobro, koristite ga kao pojačivač ukusa u jelima. Narendajte ga preko paste, izmrvite u salati, stavite dvije do tri kockice pored povrća. Kada sir koristite kao "začin", ukus ostaje, a rizik da pretjerate sa solju se smanjuje. I, što je važno, umjerenost je preporuka koju često ponavljaju kardiolozi i nutricionisti.

Kako da jedete sir u korist krvnog pritiska?

Kombinujte sir sa puno povrća i salatama.

Birajte "partnere" koji ne dodaju so - leblebije/sočivo, jaja, riba, piletina bez dodataka, jogurt, nesoljeni orašasti plodovi.

Koristite kiselost da smanjite količinu - limun, sirće, paradajz, kiseli krastavci bez previše soli.

