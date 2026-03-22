Šta se dešava u organizmu ako ne jedemo 12 sati? Doktor objašnjava kako ovaj režim mijenja metabolizam

Sve više se govori o takozvanom pravilu 12 sati, jednostavnom režimu ishrane koji se povezuje sa boljim metabolizmom, kvalitetnijim snom i potencijalnim uticajem na dugovječnost. Iako zvuči kao još jedan trend u ishrani, iza njega stoje ozbiljna naučna razmatranja i istraživanja. Jedan od poznatijih stručnjaka u ovoj oblasti, Valter Longo, direktor Instituta za dugovečnost pri Univerzitetu Južne Kalifornije, godinama proučava uticaj vremena obroka na zdravlje i starenje organizma. Šta je pravilo 12 sati? Suština ovog pristupa je jednostavna: unos hrane ograničava se na period od 12 sati dnevno, dok se preostalih 12 sati organizam odmara od varenja. Na primjer, doručak u 8 ujutru i posljednji obrok najkasnije do 20 časova. Takođe se preporučuje da se ne jede 3–4 sata pre odlaska na spavanje, jer kasni obroci mogu negativno uticati na san i opterećivati organizam.

Prema ovom pristupu, organizam tokom “pauze od hrane” dobija vrijeme da se regeneriše i stabilizuje metaboličke procese.

Šta je intervalni post i kako funkcioniše?

Intervalni (intermittent) post podrazumijeva smenjivanje perioda jela i posta, pri čemu se fokus ne stavlja toliko na vrstu hrane, već na vrijeme kada se ona unosi.

Najčešće metode su:

12/12 metoda – najblaža i najčešća, pogodna za početnike

16/8 metoda – svi obroci u okviru 8 sati, post 16 sati

20/4 metoda – jedenje u kratkom prozoru od 4 sata

23/1 metoda – jedan obrok dnevno u okviru 1 sata

Kod 12/12 režima, koji se smatra najprirodnijim, osoba zapravo često već živi u takvom ritmu – večera uveče i doručak ujutru već formiraju ovu ravnotežu.

Metaboličko "prebacivanje": kako tijelo reaguje?

Tokom perioda bez hrane, organizam prvo troši zalihe glukoze, a zatim prelazi na sagorevanje masti – proces poznat kao metaboličko prebacivanje.

Zagovornici ovog režima smatraju da produžavanje tog perioda može doprineti boljoj regulaciji tjelesne težine, stabilnijem šećeru u krvi i potencijalno boljoj funkciji mozga.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da su efekti individualni i zavise od životnog stila, ishrane i zdravstvenog stanja.

Zašto se najviše preporučuje 12/12 režim?

Među svim varijantama intervalnog posta, 12/12 se smatra najblažim i najodrživijim.

On se lako uklapa u svakodnevni ritam:

posljednji obrok uveče oko 19–20h

prvi obrok narednog dana oko 7–8h

Ovaj pristup se često preporučuje onima koji žele da uvedu red u ishranu bez ekstremnih restrikcija.

Pravila koja olakšavaju primjenu

Stručnjaci koji podržavaju ovakav režim ističu nekoliko važnih smjernica:

postepeno uvođenje režima , bez naglih promjena

hidratacija tokom perioda bez hrane (voda, čaj, crna kafa)

kvalitet ishrane je ključan , ne samo vreme obroka

izbjegavanje prejedanja u dozvoljenom “prozoru”

slušanje signala tijela (umor, vrtoglavica, slabost)

Šta se smije jesti tokom intervalnog posta?

Važan dio ovog režima je i izbor hrane. Stručnjaci najčešće preporučuju mediteranski tip ishrane, koji uključuje:

povrće i voće

integralne žitarice

proteine (riba, jaja, nemasno meso)

zdrave masti (maslinovo ulje, orašasti plodovi)

Tokom perioda posta dozvoljeni su voda, biljni čajevi, crna kafa i lagani napici bez kalorija.

Moguće koristi i ograničenja

Neka istraživanja povezuju intervalni post sa:

boljom kontrolom tjelesne težine

stabilnijim nivoom glukoze

poboljšanjem lipidnog profila

manjim unosom kalorija u toku dana

Međutim, važno je naglasiti da efekti nisu univerzalni i da se ne javljaju kod svih.

Kada intervalni post nije preporučljiv?

Iako je popularan, ovaj režim nije za svakoga.

Ne preporučuje se osobama sa:

dijabetesom i poremećajima metabolizma

poremećajima ishrane

hroničnim bolestima jetre, bubrega i digestivnog sistema

trudnicama i dojiljama

djeci i adolescentima u razvoju

starijim osobama sa osetljivim zdravstvenim stanjem

Stručnjaci upozoravaju da produženi post kod nekih ljudi može izazvati slabost, vrtoglavice, glavobolje i pad energije.

Zaključak: da li je 12 sati "tajna dugovječnosti"?

Iako pravilo 12 sati deluje jednostavno i lako primjenljivo, stručnjaci naglašavaju da ono nije čarobno rješenje, već alat koji može doprineti zdravijim navikama.

Najvažnije je da ishrana bude uravnotežena, redovna i prilagođena individualnim potrebama. Za većinu ljudi, umjeren ritam obroka i noćna pauza od 10–12 sati već predstavljaju dovoljno zdrav okvir.