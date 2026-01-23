Preskakanje doručka vas goji? Saznajte zašto je tajming prvog obroka presudan za vaše tijelo

Nutricionisti su otkrili najbolju satnicu za doručak, koja doprinosi smanjenju tjelesne težine.

Izvor: YouTube/BabishCulinaryUniverse

Pravilno izbalansirani i hranljivi proizvodi predstavljaju osnovu uspješnog smanjenja tjelesne mase. Najnovije naučne analize ukazuju na to da vrijeme konzumiranja doručka može da ima značajan uticaj na brzinu metabolizma i osjećaj gladi.

Uvođenje male promjene u svakodnevni raspored, odnosno konzumiranje prvog obroka u roku od jednog sata nakon buđenja, može da dovede do toga da već poslije nekoliko nedjelja primijetite da vam odjeća postaje šira.

Najbolje vrijeme za doručak

Nutricionisti iz Creo Clinic analizirali su kako vrijeme započinjanja dana doručkom utiče na metaboličke procese i kako se to znanje može iskoristiti za smanjenje obima struka bez potrebe za radikalnim promjenama u ishrani. Njihova zapažanja pokazuju da konzumiranje doručka u ranim jutarnjim satima šalje tijelu signal koji aktivira metabolizam.

Iako su mehanizmi zahvaljujući kojima raniji doručak pomaže mršavljenju već ranije pominjani, vrijedi detaljnije objasniti koje se promene dešavaju u organizmu kao rezultat ove prakse.

Zašto treba jesti doručak što ranije?

Stručnjaci naglašavaju da je ujutru prirodno veća brzina metabolizma. Kada doručkujemo odmah nakon buđenja, omogućavamo tijelu efikasnije sagorijevanje kalorija tokom ostatka dana. Radi dodatne podrške metabolizmu, preporučuje se izbor određenih namirnica koje posebno povoljno utiču na ovaj proces.

Da li preskakanje doručka dovodi do gojenja?

Jedan od najčešćih problema koji otežavaju gubitak tjelesne težine, jeste posezanje za užinama između obroka. Preskakanje doručka ili njegovo konzumiranje u kasnijim satima pogoduje pojavi jakog osećaja gladi tokom dana i uveče, što povećava vjerovatnoću izbora visokokaloričnih, slatkih ili masnih proizvoda. Rezultati brojnih istraživanja pokazuju da osobe koje doručkuju ranije, rjeđe osjećaju potrebu za grickanjem.

Rano konzumiranje prvog obroka pozitivno utiče i na regulaciju nivoa šećera u krvi. Ovo je naročito važno za osobe koje teže smanjenju tjelesne mase, jer smanjena osjetljivost na insulin pogoduje nagomilavanju masnog tkiva, posebno u predjelu stomaka.

Držite se pravila

Prema preporukama stručnjaka, najbolje je da doručak pojedete u prvih sat vremena nakon buđenja. Takva navika pomaže da se metabolizam pokrene i da se stabilan nivo energije održi tokom cijelog dana.

Istraživanja pokazuju da bi doručak trebalo pojesti prije 10 sati. Prvi obrok u danu treba da obezbijedi proteine i vlakna, pa se preporučuju namirnice kao što su jaja, grčki jogurt, ovsene pahuljice ili integralni hljeb.

Primer jutarnjeg plana može da izgleda ovako - između 6:30 i 7:00 treba polako ustati i popiti čašu vode, dok je u periodu od 7:00 do 8:00 preporučljivo pojesti doručak, na primjer, činiju ovsenih pahuljica sa orašastim plodovima i bobičastim voćem ili parče integralnog hleba sa avokadom.

Uvođenje ovih promjena već od narednog jutra pomoći će tijelu da se brže navikne na novi ritam, a rezultati se mogu pojaviti u kraćem vremenskom periodu.

(MONDO)