logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preskakanje doručka vas goji? Saznajte zašto je tajming prvog obroka presudan za vaše tijelo

Preskakanje doručka vas goji? Saznajte zašto je tajming prvog obroka presudan za vaše tijelo

Izvor mondo.rs
0

Nutricionisti su otkrili najbolju satnicu za doručak, koja doprinosi smanjenju tjelesne težine.

Najbolje vrijeme za doručak za brz metabolizam Izvor: YouTube/BabishCulinaryUniverse

Pravilno izbalansirani i hranljivi proizvodi predstavljaju osnovu uspješnog smanjenja tjelesne mase. Najnovije naučne analize ukazuju na to da vrijeme konzumiranja doručka može da ima značajan uticaj na brzinu metabolizma i osjećaj gladi.

Uvođenje male promjene u svakodnevni raspored, odnosno konzumiranje prvog obroka u roku od jednog sata nakon buđenja, može da dovede do toga da već poslije nekoliko nedjelja primijetite da vam odjeća postaje šira.

Najbolje vrijeme za doručak

Nutricionisti iz Creo Clinic analizirali su kako vrijeme započinjanja dana doručkom utiče na metaboličke procese i kako se to znanje može iskoristiti za smanjenje obima struka bez potrebe za radikalnim promjenama u ishrani. Njihova zapažanja pokazuju da konzumiranje doručka u ranim jutarnjim satima šalje tijelu signal koji aktivira metabolizam.

Anketa

Kada obično doručkujete?

  • U prvih sat vremena nakon buđenja.

    0% (0)

  • Nekoliko sati nakon buđenja, poslije 10 sati.

    100% (1)

  • Često preskačem doručak.

    0% (0)

Kada obično doručkujete?

Rezultati

Iako su mehanizmi zahvaljujući kojima raniji doručak pomaže mršavljenju već ranije pominjani, vrijedi detaljnije objasniti koje se promene dešavaju u organizmu kao rezultat ove prakse.

Zašto treba jesti doručak što ranije?

Stručnjaci naglašavaju da je ujutru prirodno veća brzina metabolizma. Kada doručkujemo odmah nakon buđenja, omogućavamo tijelu efikasnije sagorijevanje kalorija tokom ostatka dana. Radi dodatne podrške metabolizmu, preporučuje se izbor određenih namirnica koje posebno povoljno utiču na ovaj proces.

Da li preskakanje doručka dovodi do gojenja?

Jedan od najčešćih problema koji otežavaju gubitak tjelesne težine, jeste posezanje za užinama između obroka. Preskakanje doručka ili njegovo konzumiranje u kasnijim satima pogoduje pojavi jakog osećaja gladi tokom dana i uveče, što povećava vjerovatnoću izbora visokokaloričnih, slatkih ili masnih proizvoda. Rezultati brojnih istraživanja pokazuju da osobe koje doručkuju ranije, rjeđe osjećaju potrebu za grickanjem.

Rano konzumiranje prvog obroka pozitivno utiče i na regulaciju nivoa šećera u krvi. Ovo je naročito važno za osobe koje teže smanjenju tjelesne mase, jer smanjena osjetljivost na insulin pogoduje nagomilavanju masnog tkiva, posebno u predjelu stomaka.

Držite se pravila

Prema preporukama stručnjaka, najbolje je da doručak pojedete u prvih sat vremena nakon buđenja. Takva navika pomaže da se metabolizam pokrene i da se stabilan nivo energije održi tokom cijelog dana.

Istraživanja pokazuju da bi doručak trebalo pojesti prije 10 sati. Prvi obrok u danu treba da obezbijedi proteine i vlakna, pa se preporučuju namirnice kao što su jaja, grčki jogurt, ovsene pahuljice ili integralni hljeb.

Primer jutarnjeg plana može da izgleda ovako - između 6:30 i 7:00 treba polako ustati i popiti čašu vode, dok je u periodu od 7:00 do 8:00 preporučljivo pojesti doručak, na primjer, činiju ovsenih pahuljica sa orašastim plodovima i bobičastim voćem ili parče integralnog hleba sa avokadom.

Uvođenje ovih promjena već od narednog jutra pomoći će tijelu da se brže navikne na novi ritam, a rezultati se mogu pojaviti u kraćem vremenskom periodu.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

doručak ishrana metabolizam

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA