Zasadite ove biljke pored ruža i gledajte kako bujaju i cvjetaju

Uljepšajte ružama dvorište i dodajte im biljke koje im pomažu i tjeraju štetočine od njih.

Postoji nekoliko uslova koji se moraju ispuniti kada se biraju odgovarajući pratioci određenim biljkama. Među prvima su: estetika, bolji rast i zdravlje biljaka.

Biljni pratioci treba prije svega da izgledaju dobro zajedno i da imaju slične zahtjeve u pogledu gajenja.

Još jedna komponenta udružene sadnje, koja se često spominje u organskoj bašti jeste izbor prijatelja koji će te biljke štititi od štetočina, uticati povoljno na zemljište ili neke druge faktore koji su bitni za rast, razvoj i zdravlje biljaka.

Pa tako poput biljaka koje bi trebalo saditi pored paradajza ili crnog i bijelog luka postoje i biljke koje su najbolji prijatelji sa ružama.

Biljke koje pomažu ružama

Neke biljke su jednostavno kao stvorene jedna za drugu. Za ruže su to definitivno biljke koje rastu nisko (barem su niže od ruža) kao što su lavanda, mačija trava, virak i ružičasti karanfil.

Ove biljke su idealni pratioci ruža jer rastu nisko i gusto pa na taj način čuvaju hladovinu i vlagu za korijen ruže.

Biljke sa istim uslovima gajenja

Dobri saputnici ruže bi trebalo ne samo da obezbijede ružama pravilan razvoj već i da sami mogu da uživaju u istim uslovima gajenja, a ne da se takmiče sa njima. Kada je riječ o tome poznato je da ruže daju svoje maksimume kada se nalaze na punom suncu i dobro isušenom tlu.

Tako da bi pored njih trebalo saditi one biljke koje takođe imaju potrebu za većom količinom sunca. Takođe one biljke koje su previše agresivne mogu ugušiti ruže i upijati previše vode i hranljivih materija iz tla. Pa bi i njih trebalo izbjegavati.

Mnoge biljke koje vole sunce, kao što je vanilin žbun, zatim angelonija zaboravljena biljka koja se može gajiti preko cijele godine, lantana, ali i verbena jedna od najeljpših balkanskih cvetnica. Tu spada takođe i kalibrahoa sa milion zvončića koja spada u porodicu petunija.

Sve one se dobro se drže tokom jakog sunca i lijepo popunjavaju prostor među ružama. Svaka od ovih prelijepih biljaka ima i veoma skromne potrebe za vodom i imaju slične uslove ishrane kao i ruže.

Biljke koje “tjeraju” štetočine ruža

Kaže se da dobri drugovi međusobno utiču na brži rast ili se na neki način štite jedni od drugih. Tako je i sa ružama i njihovim prijateljima. Neke biljke koje su česti pratioci ruža mogu na potpuno priroda način bez upotrebe bilo kakve hemije pomoći u obeshrabrivanju štetočina.

Kako to rade? Pa ove biljke jednostavno imaju određene prirodne supstance u svojim listovima, cvjetovima ili korenima koji odbijaju insekte. Ruže obožavaju luk je popularan izraz. U stvari, članovi porodice luka kao što su luk vlašac, ukrasni lukovi, ali i oni jestivi, pojačavaju miris ruža, štite od lisnih vaši i sprečavaju crne mrlje.

Sljedeće biljke štite ruže od biljnih vaši i drugih buba koje ih napadaju:

muškatle

bosiljak

nana

neven

žalfija

lavanda

origano

hajdučka trava

mačija trava

divlji bosiljak

Veoma je zanimljivo i to da paradajz sprečava stvaranje čađave pjegavost ili rđe ruže, o čemu smo već pisali. Ipak mnogi ljudi neće biti skloni kombinovanju ruže i paradajza. Lavanda i mačija trava su dobre u držanju kunića podalje.

Za noćurak i vrtni kokotić kažu da djeluju kao mamac privlačeći bube da jedu njihove otrovne listove. Hajdučka trava može da privuče bubamare koje se hrane hranom lisnim vašima.

Kako da sadite ruže sa drugim biljkama?

Veoma je važno da obratite pažnju na razmak sadnje ovih biljaka i njihovu udaljenost od ruža. Vodite računa da ih posadite uvijek barem 30 centimetara udaljene tako da ne utičete na razvoj korenovog sistema kod ruže.

Namjestite ih na dobro osunđano mjesto i obezbijedite im dobar protok vazduha kako biste sprečili napade različitih štetočina i stvaranje bolesti.

Takođe, dobro orezivanje ruža je veoma značajno za njihov pravilno napredovanje i razvijanje.

Tekst: Agromedia / Lepa&Srećna