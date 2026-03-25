Uzimаte gvožđe, a i dalje imate manjak? Morate da znate kako otežavate njegovu apsorpciju

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Ako uporno jedete hranu bogatu gvožđem i uzimate suplementaciju, a rezultati izostaju, postoji jedna navika koja sav trud poništava.

Greške koje sprečavaju apsorpciju gvožđa Izvor: Andrii Iemelianenko/Shutterstock

Umor, bledilo, opadanje kose, problemi sa koncentracijom... Mnogi ove simptome povezuju sa stresom ili nedostatkom sna. Međutim, uzrok može biti manjak gvožđa. Štaviše, čak i osobe koje jedu namirnice bogate ovim mineralom, često ne shvataju da njihove svakodnevne navike zapravo otežavaju njegovu apsorpciju.

Šta radite pogrešno i kako to lako možete da promijenite?

Gvožđe je jedan od ključnih mikroelemenata neophodnih za pravilno funkcionisanje organizma. Ima centralnu ulogu u stvaranju hemoglobina, proteina u crvenim krvnim zrncima koji prenosi kiseonik iz pluća do svih ćelija u tijelu. Bez dovoljno gvožđa, organizam ne može efikasno da se snabdjeva kiseonikom, što se brzo odražava na zdravlje i opšte stanje.

Ovaj mineral takođe podržava:

  • proizvodnju energije - bez dovoljno kiseonika ćelije ne mogu efikasno da stvaraju energiju, što dovodi do stalnog umora i pada fizičke i mentalne izdržljivosti;
  • imuni sistem - kod manjka gvožđa tijelo "štedi" energiju i slabije reaguje na infekcije;
  • sintezu hormona - učestvuje u radu enzima koji su važni za hormone štitne žlijezde, nadbubrežnih žlijezda i polne hormone;
  • rad nervnog sistema - omogućava snabdjevanje neurona kiseonikom i učestvuje u stvaranju dopamina i serotonina, važnih za raspoloženje, san i koncentraciju.

Zato manjak gvožđa može da dovede do anemije, hroničnog umora, slabosti i problema sa koncentracijom. Ipak, problem nije uvijek u tome što ga unosimo premalo. Često su u pitanju greške koje sprečavaju njegovu apsorpciju.

Apsorpcija gvožđa i njegove vrste

Gvožđe u ishrani postoji u dva oblika - hemijsko (hem) i nehemijsko (ne-hem).

  • Hem gvožđe nalazi se u namirnicama životinjskog porijekla (crveno meso, riba, iznutrice) i lako se apsorbuje, gotovo nezavisno od ostatka obroka.
  • Ne-hem gvožđe dolazi iz biljnih izvora (mahunarke, orašasti plodovi, sjemenke, zeleno povrće) i znatno se slabije apsorbuje. Njegovo iskorišćavanje u velikoj mjeri zavisi od drugih sastojaka u obroku.

Ovako otežavate apsorpciju gvožđa:

1. Kafa i čaj uz obrok

Kafa i čaj sadrže tanine koji vezuju gvožđe i sprečavaju njegovu apsorpciju. Preporuka je da ih pijete najmanje 1-2 sata nakon obroka.

2. Previše kalcijuma

Kalcijum i gvožđe "takmiče se" za apsorpciju. Mleko, sir, jogurt ili suplementi kalcijuma uz obrok mogu da smanje iskorišćavanje gvožđa.

3. Nedostatak vitamina C

Vitamin C značajno poboljšava apsorpciju gvožđa, posebno iz biljnih izvora. Njegov manjak može da dovede do toga da i dobra ishrana ne daje rezultate.

Dobri izvori vitamina C:

  • paprika
  • citrusi
  • jagode
  • peršun
  • kisela hrana (fermentisani proizvodi)

4. Integralne žitarice i mahunarke

Sadrže fitate koji mogu da smanje apsorpciju gvožđa i do 50-60 odsto. Međutim, pravilna priprema (potapanje, kuvanje, fermentacija) značajno smanjuje ovaj efekat.

5. Lijekovi i problemi sa želucem

Lijekovi protiv kiseline (za gorušicu i refluks) smanjuju apsorpciju gvožđa. Takođe, bolesti creva i želuca mogu da otežaju njegovo usvajanje.

6. Pogrešna suplementacija

Česte greške:

  • uzimanje gvožđa sa kafom ili čajem,
  • kombinovanje sa kalcijumom,
  • uzimanje bez prethodne analize krvi.

Najbolje je da uzimate gvožđe na prazan stomak ili uz vitamin C.

Kako da poboljšate apsorpciju gvožđa?

Male promjene mogu da naprave veliku razliku:

  • kombinujte gvožđe sa vitaminom C,
  • izbjegavajte kafu, čaj i mlečne proizvode uz obrok,
  • pravite razmak između gvožđa i kalcijuma,
  • pravilno pripremajte mahunarke i žitarice,
  • po potrebi konsultujte lekara pre uzimanja suplemenata.

Gvožđe je ključan mineral za energiju, imunitet i koncentraciju, ali nije dovoljno samo da ga unosite. Važno je i kako ga vaše tijelo apsorbuje.

