Moda se mijenja iz korijena: Ako ovu garderobu kupite sada, nosićete je i 2029. godine

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
Moda se mijenja iz korijena i do 2029. dominiraće održivi, kvalitetni i pametni komadi. Saznajte šta vrijedi kupiti već sada.

Kupovina odjeće koja traje imperativ za budućnost Izvor: Shutterstock

  • Moda do 2029. prelazi sa brze kupovine na kvalitet i održivost.
  • Second-hand, AI i tehnološka odjeća postaju novi standard.
  • Bezvremenski komadi biće najisplativija investicija u garderobu.

Modna industrija ulazi u period velikih promjena, koje će u narednih nekoliko godina potpuno promijeniti način na koji kupujemo i nosimo garderobu. Umjesto brze mode i impulzivne kupovine, u fokus dolaze kvalitet, održivost i pametna rješenja koja traju.

Brza moda na prekretnici: ili promjena ili nestanak

Prema prognozama, do 2029. godine brendovi brze mode naći će se pod sve većim pritiskom – kako zbog strožih regulativa, tako i zbog sve svjesnijih kupaca.

Kupci više ne žele samo jeftinu odjeću, već traže kvalitet, transparentnost i odgovornu proizvodnju, zbog čega će mnogi brendovi morati da promijene pristup – ili rizikuju da nestanu sa tržišta.

Polovna garderoba postaje novi luksuz

Kupovina polovne odjeće više nije alternativa – postaje pravilo.

Second-hand komadi sve češće biraju oni koji žele autentičan stil, ali i kvalitetnije materijale po pristupačnijim cijenama. Ovaj trend posebno raste među mlađim generacijama, koje sve više vode računa o održivosti.

Žena u prodavnici polovne garderobe
Izvor: Shutterstock

Digitalna moda i AI ulaze u svakodnevicu

Granica između stvarnog i digitalnog svijeta sve više se briše.

Virtuelna odjeća i AI asistenti postaće dio svakodnevne kupovine – od digitalnog isprobavanja do personalizovanih preporuka koje štede vrijeme i novac.

Održivost više nije trend – već standard

U godinama koje dolaze, dugotrajnost postaje važnija od količine.

Kupci će birati komade koji traju više sezona, napravljeni su od kvalitetnih materijala i proizvedeni na etičan način. Garderoba više neće biti prolazna već investicija.

Žena bira odeću
Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

Udobnost i funkcionalnost preuzimaju primat

Sportska i tehnološka moda sve više dominiraju tržištem.

Pametni materijali, prozračne tkanine i udobni krojevi postaće standard, dok će stil sve više značiti spoj estetike i komfora.

Komadi koji će trajati godinama (i koje vrijedi kupiti sada)

Ako želite da vaš ormar prati trendove budućnosti, fokusirajte se na sljedeće:

  • Kvalitetan blejzer neutralne boje – nosiv u svim prilikama

  • Bijela košulja od dobrog materijala – klasik koji nikada ne izlazi iz mode

  • Dobro krojene farmerke – bez pretjeranih detalja i trendova

  • Jednostavne haljine koje se lako kombinuju

  • Kvalitetna obuća (kožne cipele ili patike) koja traje više sezona

  • Minimalistički kaput ili mantil koji se uklapa uz sve

Ovi komadi ne prate trendove – oni ih nadživljavaju.

Žena bira garderobu
Izvor: JLco Julia Amaral/Shutterstock

Šta to znači za vaš ormar?

Sve ove promjene jasno ukazuju na jedno – manje kupovine, ali pametniji izbori. Umjesto kratkoročnih trendova, fokus je na garderobi koja traje, lako se kombinuje i zadržava vrednost kroz vrijeme.

Pred nama je period u kojem moda napušta prekomjernu potrošnju i okreće se pametnijim, održivijim i inovativnijim rješenjima. Da li će svi brendovi uspjeti da isprate ove promjene, ostaje da vidimo.

Možda će vas zanimati

