Modni trikovi za prefinjen izgled bez velikih ulaganja: Stilistkinja otkriva 6 čestih grešaka koje žene prave

Izvor Lepa i srećna
0

Stručna stilistkinja Holi Hobin otkriva šest čestih modnih grešaka koje čine da izgledate jeftino i daje praktične savjete kako da vaša garderoba djeluje prefinjeno i skupo.

Modni trikovi za prefinjen izgled bez velikih ulaganja Izvor: JLco Julia Amaral/Shutterstock

Lična stilistkinja iz Ujedinjenog Kraljevstva, Holi Hobin, dala je savjete o čestim modnim greškama koje mnoge žene prave, a koje mogu značajno umanjiti utisak cjelokupnog izgleda. Ako želite da vaša garderoba dobije zeleno svjetlo modnih stručnjaka, pročitajte njene trikove.

Hobin je putem društvenih mreža otvoreno govorila o "uobičajenim stilskim greškama" koje primjećuje, a koje "trenutno pojeftinjuju izgled". Od jednostavnog trika sa pantalonama do pogrešnog odabira veličine farmerki, njeni saveti pomažu u postizanju profinjenijeg stila bez velikih ulaganja.

Besplatni trikovi za skuplji izgled

Prva greška, prema riječima stilistkinje, ne košta ništa da se ispravi.

  • Nepeglanje središnjeg šava na pantalonama – ovaj jednostavan korak ne samo da čini pantalone vizuelno skupljima, jer izgledaju kao da su krojene po mjeri, već i stvara iluziju izduženijih i tanjih nogu.

Druga česta greška je kupovina farmerki pogrešne veličine. Hobin savjetuje da farmerke ne smiju biti preuske oko bokova ili prepona.

"Uvijek biram broj veće farmerke jer je, prvo, udobnije, a drugo, želite da vi nosite farmerke, a ne da one nose vas", objašnjava Hobin.

Pantalone cigaret kroja
Izvor: triocean/Shutterstock

Detalji koji čine razliku

Stilistkinja posebno ističe problem zaštitnog šava na poleđini novih kaputa ili sakoa.

  • "Šav u obliku krstića služi isključivo da odevni predmet zadrži oblik tokom transporta. On nije deo dizajna i treba ga odrezati pre nošenja", poručuje Hobin.

Takođe, naglašava važnost ulaganja u ključne komade garderobe, poput kvalitetnih bijelih majica.

  • "Osnovni komadi visokog kvaliteta čine da cijela garderoba izgleda skuplje i prefinjenije. Ako je baza kvalitetna, cijeli izgled djeluje 'super skupo'", dodaje Hobin.

Bela košulja je obavezna u svakom ormaru
Izvor: Shutterstock

Odjevanje prema tipu tijela i svjesna kupovina

Još jedna greška koju stilistkinja ne podnosi je kada se ljudi ne odjevaju u skladu sa svojom građom tijela.

Hobin ističe primer svojih širokih ramena i navodi da izbjegava topove bez naramenica, birajući modele koji se vezuju oko vrata jer bolje pristaju.

  • "Kada otkrijete šta vam odgovara, odabir odjeće odmah izgleda skuplje i prefinjenije", naglašava.

Na kraju, ona savjetuje svjesnu kupovinu: prekomjerna potrošnja otežava izbor odjeće i jutarnje oblačenje.

  • "Kupujte samo ono što vam je zaista potrebno i pokažite samokontrolu", poručuje Hobin.

Reakcije

Njena objava na TikToku brzo je prikupila preko 672 hiljade pregleda. Ljubitelji mode zahvalili su joj u komentarima, ističući savete o odabiru veličine traperica i važnosti osnovnih komada garderobe.

@hollie.hobinThese fashion errors are cheapening your outfit!!#fashiontips#personalstylist♬ original sound - Hollie Hobin

