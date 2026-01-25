10 parfema iz drogerija koje svi pogrešno potcjenjuju: Mirišu luksuzno, koštaju malo i traju dugo

Otkrijte 10 nepravedno potcjenjenih parfema iz drogerija koje svaka žena može priuštiti. Dugotrajan miris, pristupačna cijena i luksuzni efekat.

Izvor: CornelPutan/Shutterstock

Mnogi parfemi iz drogerija nude dugotrajan, luksuzan miris, a često su nepravedno potcijenjeni.

Lista uključuje 10 mirisa dostupnih svakoj ženi, od slatkih do sofisticiranih tonova.

Uz prave savjete za nanošenje, miris traje duže i pruža osećaj luksuza po pristupačnoj cijeni.

Ne morate da trošite bogatstvo da biste mirisali luksuzno. Dok su skupi brendovi u centru pažnje, mnogi parfemi iz drogerija ostaju nepravedno potcijenjeni, iako nude dugotrajan, kvalitetan i sofisticiran miris. Ovi mirisi su dostupni gotovo svakoj ženi, a često ih se ne primjećuje zbog cijene ili manjka marketinga.

Donosimo vam 10 parfema koje morate probati ako želite pristupačne, ali upečatljive mirise.

1. Zara Red Vanilla

Topla, slatka, ali ne pretjerano – idealna za jesen i zimu. Dugotrajan miris, koji zadržava eleganciju, a košta manje od 2.000 dinara.

2. Avon Rare Gold

Cvjetno-voćni miris sa blagim mošusnim notama. Savršen za dnevne i večernje prilike, često nepravedno potcjenjen.

3. Oriflame Eclat Femme

Sofisticiran cvjetni miris sa primesama voća. Elegantna alternativa skupim parfemima za žene koje vole profesionalan, ali ne napadan miris.

4. Lidl Cien Roses

Jedan od najboljih povoljnih parfema sa ružinim notama koje su nežno prisutne, ali upečatljive. Savršen za casual i ljetnje varijante.

5. Yves Rocher Comme Une Evidence

Dubok i ženstven miris sa dugotrajnim cvjetnim i drvenastim notama. Pristupačan brend, ali miris djeluje luksuzno.

6. Essence Like a Girl

Svež i mladalački, cvjetno-voćni miris za dnevne prilike. Nepravedno potcijenjen jer mnogi misle da Essence proizvodi nisu dugotrajni, ali ovaj parfem iznenađuje.

7. Catrice Glam & Doll

Sofisticirani cvetni miris sa blagim vanila tonom. Dugotrajan i savršen za večernje izlaske, a cijena je minimalna.

8. H&M Gardenia

Lagani, cvjetni miris sa notama gardenije i bijelog cveta. Savršen za proljeće i ljeto, a često ga zanemaruju zbog dostupnosti u drogerijama.

9. Body Fantasies Pink Vanilla Kiss

Slatka, zavodljiva i dugotrajna. Idealna za one koje vole parfeme koji ističu ličnost, a da nisu preskupi.

10. Flormar Secret Bloom

Cvjetno-voćni miris sa sofisticiranim završetkom. Ovaj pristupačni parfem dugo ostaje na koži i odličan je za svakodnevnu upotrebu.

Zašto su ovi parfemi nepravedno potcijenjeni?

Cijena često stvara utisak da su „jeftini = loši“.

Nema velike marketinške buke u poređenju sa luksuznim brendovima.

Iako nisu viralni, nude profesionalan miris i dugotrajnost.

Savjeti za dugotrajniji efekat parfema iz drogerija