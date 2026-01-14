Mali vodič kroz mirisnu garderobu: Koji parfem nositi na posao, a koji za poseban izlazak?

Industrija parfema konačno je prihvatila ono što žene odavno znaju – miris je emocija, sjećanje, energija i lični stav.

Izvor: Shutterstock

Ako još uvijek verujete da žene poslije pedesete treba da se drže isključivo cvjetnih, puderastih i diskretnih klasika, vrijeme je da tu ideju zauvijek ostavite iza sebe. Savremena parfimerija danas se zasniva na ličnom izrazu. Miris više nije pravilo, već poruka. I ono najvažnije – parfem nema veze sa brojem godina, već sa osjećajem koji u vama budi.

Nekada se vjerovalo da slatki, gurmanski parfemi pripadaju mlađim ženama, da su začinjeni rezervisani isključivo za večernje izlaske, a da su svježi mirisi dosadni i bezlični. Danas su ta pravila potpuno srušena.

Gurmanski mirisi sa notama vanile, karamele i meda nose se sa istom dozom elegancije u četrdesetim, pedesetim i šezdesetim. Začinjeni parfemi postali su simbol samopouzdanja, dok su čisti i sveži mirisi dobili novu dimenziju sofisticiranosti.

Stručnjaci danas savjetuju da parfem posmatramo kao garderobu. Ne nosimo istu haljinu na posao, večeru i ljetovanje, pa zašto bismo nosili isti miris u svim životnim situacijama?

Parfem treba mjenjati u skladu sa raspoloženjem, godišnjim dobom i prilikom. Cvjetni mirisi mogu biti lagani i nježni, ali i bogati i zavodljivi. Gurmanski su topli i utješni. Začinjeni su moćni i senzualni. Svježi su čisti, ali nikako dosadni. Klasični su bezvremenski, ali daleko od staromodnih.

Upravo ta raznolikost omogućava ženama da kroz miris izraze ono što rečima često ne mogu. Da li godine uopšte igraju ulogu? Stručnjaci su po ovom pitanju potpuno saglasni – godine nemaju nikakvu ulogu u izboru parfema.

parfem

Izvor: Shutterstock

Miris često povezujemo sa uspomenama, poput bake koja je nosila određeni klasični parfem, pa ga nesvjesno vezujemo za određenu životnu dob. Međutim, to je ograničenje koje nema realnu osnovu.

Miris ima moć da stvori emociju, da vas „teleportuje“ u drugo mjesto, drugo vrijeme i potpuno drugačije raspoloženje. On ne pripada godinama, već trenutku.

Granice između ženskih, muških i uniseks mirisa danas su gotovo izbrisane. Mladi se okreću klasicima, starije generacije modernim notama, a tržištem dominira sloboda izbora. Nije slučajno – čulo mirisa je najjače povezano sa sjećanjima, zbog čega parfemi imaju toliku emocionalnu snagu.

Među parfemima koji dobijaju najviše komplimenata, bez obzira na godine, izdvajaju se različite kategorije – od gurmanskih i voćnih do klasičnih i svježih. Oni su odlični za žene starije od 50 godina, ali i one koji su ispod ove vremenske "granice".

Najbolji za sve - Yum Boujee Marshmallow – Kayali

Razigran, ženstven miris sa notama jagode, maršmeloua, kokosa i ružičastog mošusa. Sladak, ali izuzetno sofisticiran i savršeno izbalansiran.

Yum Boujee Marshmallow – Kayali

Izvor: Promo

Najbolji cvjetni - Valaya – Parfums de Marly

Eksplozija bijelog cvijeća, cvijeta narandže i aldehida. Luksuzan, moderan cvjetni parfem koji odiše čistoćom i elegancijom.

Valaya Parfums de Marly

Izvor: Promo

Najdugotrajniji - Khamrah - Lattafa

Orijentalni miris sa cimetom, urmama i vanilom. Intenzivan, topao i izuzetno postojan, idealan za večernje prilike.

Khamrah Lattafa

Izvor: Promo

Najbolji voćni - Daisy Eau de Toilette - Marc Jacobs

Vedra, svijetla i optimistična kompozicija sa voćnim i cvjetnim notama. Savršen izbor za svakodnevnu upotrebu i prolećne ili ljetnje dane.

Izvor: Carrielourdes / Shutterstock.com

Najbolji gurmanski - Estrella de la Mañana – Une Nuit Nomade

Intenzivan i intrigantan parfem koji spaja tamnu vanilu, kakao prah i dimljeno drvo breze. Dubok, elegantan i senzualan miris sa izraženim karakterom i emocionalnom dubinom.

Estrella de la Mañana – Une Nuit Nomade

Izvor: Promo

Najbolji začinjeni - Noir Extreme Eau de Parfum – Tom Ford

Topao, intenzivan i sofisticiran miris sa izraženim začinskim i drvenastim notama. Idealan za večernje prilike i hladnije dane.

Noir Extreme Eau de Parfum – Tom Ford

Izvor: Promo

Najbolji klasik - Another 13 – Le Labo

„Vaša koža, ali bolja.“ Mošusni, magnetičan miris koji se prilagođava koži i gotovo uvijek izaziva komplimente.

Another 13 – Le Labo

Izvor: Promo

Najbolji za svaki dan - La Vie Est Belle Eau de Toilette – Lancôme

Nežne cvjetne i voćne note u kombinaciji sa toplom bazom stvaraju miris koji odiše vedrinom i pozitivnom energijom. Nenapadan, a dugotrajan – savršen za posao i dnevne aktivnosti.

La Vie Est Belle Eau de Toilette – Lancôme

Izvor: Promo

Za posebne prilike - Gucci Bloom Eau de Parfum

Svež, čist i nenametljiv, ali upečatljiv miris koji ostavlja elegantan utisak.

Gucci Bloom Eau de Parfum

Izvor: Promo

Najbolji svjež i čist - Light Blue Eau de Toilette – Dolce & Gabbana

Lagan i osvježavajući miris sa citrusnim i voćnim notama. Idealan za tople dane i opuštene trenutke.

Izvor: Denis Pekov / Shutterstock.com

Najbolji dizajnerski parfem - Black Opium – YSL

Kafa, vanila i cvijet narandže u zavodljivoj kombinaciji. Moderan klasik koji i dalje osvaja komplimente.

Black Opium proglašen za najbolji parfem

Izvor: taffpixture/Shutterstock

Tekst: Ona.rs / Lepa&Srećna