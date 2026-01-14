Mali vodič kroz mirisnu garderobu: Koji parfem nositi na posao, a koji za poseban izlazak?

Industrija parfema konačno je prihvatila ono što žene odavno znaju – miris je emocija, sjećanje, energija i lični stav.
Ako još uvijek verujete da žene poslije pedesete treba da se drže isključivo cvjetnih, puderastih i diskretnih klasika, vrijeme je da tu ideju zauvijek ostavite iza sebe. Savremena parfimerija danas se zasniva na ličnom izrazu. Miris više nije pravilo, već poruka. I ono najvažnije – parfem nema veze sa brojem godina, već sa osjećajem koji u vama budi.
Nekada se vjerovalo da slatki, gurmanski parfemi pripadaju mlađim ženama, da su začinjeni rezervisani isključivo za večernje izlaske, a da su svježi mirisi dosadni i bezlični. Danas su ta pravila potpuno srušena.
Gurmanski mirisi sa notama vanile, karamele i meda nose se sa istom dozom elegancije u četrdesetim, pedesetim i šezdesetim. Začinjeni parfemi postali su simbol samopouzdanja, dok su čisti i sveži mirisi dobili novu dimenziju sofisticiranosti.
Stručnjaci danas savjetuju da parfem posmatramo kao garderobu. Ne nosimo istu haljinu na posao, večeru i ljetovanje, pa zašto bismo nosili isti miris u svim životnim situacijama?
Parfem treba mjenjati u skladu sa raspoloženjem, godišnjim dobom i prilikom. Cvjetni mirisi mogu biti lagani i nježni, ali i bogati i zavodljivi. Gurmanski su topli i utješni. Začinjeni su moćni i senzualni. Svježi su čisti, ali nikako dosadni. Klasični su bezvremenski, ali daleko od staromodnih.
Upravo ta raznolikost omogućava ženama da kroz miris izraze ono što rečima često ne mogu. Da li godine uopšte igraju ulogu? Stručnjaci su po ovom pitanju potpuno saglasni – godine nemaju nikakvu ulogu u izboru parfema.
Miris često povezujemo sa uspomenama, poput bake koja je nosila određeni klasični parfem, pa ga nesvjesno vezujemo za određenu životnu dob. Međutim, to je ograničenje koje nema realnu osnovu.
Miris ima moć da stvori emociju, da vas „teleportuje“ u drugo mjesto, drugo vrijeme i potpuno drugačije raspoloženje. On ne pripada godinama, već trenutku.
Granice između ženskih, muških i uniseks mirisa danas su gotovo izbrisane. Mladi se okreću klasicima, starije generacije modernim notama, a tržištem dominira sloboda izbora. Nije slučajno – čulo mirisa je najjače povezano sa sjećanjima, zbog čega parfemi imaju toliku emocionalnu snagu.
Među parfemima koji dobijaju najviše komplimenata, bez obzira na godine, izdvajaju se različite kategorije – od gurmanskih i voćnih do klasičnih i svježih. Oni su odlični za žene starije od 50 godina, ali i one koji su ispod ove vremenske "granice".
Najbolji za sve - Yum Boujee Marshmallow – Kayali
Razigran, ženstven miris sa notama jagode, maršmeloua, kokosa i ružičastog mošusa. Sladak, ali izuzetno sofisticiran i savršeno izbalansiran.
Najbolji cvjetni - Valaya – Parfums de Marly
Eksplozija bijelog cvijeća, cvijeta narandže i aldehida. Luksuzan, moderan cvjetni parfem koji odiše čistoćom i elegancijom.
Najdugotrajniji - Khamrah - Lattafa
Orijentalni miris sa cimetom, urmama i vanilom. Intenzivan, topao i izuzetno postojan, idealan za večernje prilike.
Najbolji voćni - Daisy Eau de Toilette - Marc Jacobs
Vedra, svijetla i optimistična kompozicija sa voćnim i cvjetnim notama. Savršen izbor za svakodnevnu upotrebu i prolećne ili ljetnje dane.Izvor: Carrielourdes / Shutterstock.com
Najbolji gurmanski - Estrella de la Mañana – Une Nuit Nomade
Intenzivan i intrigantan parfem koji spaja tamnu vanilu, kakao prah i dimljeno drvo breze. Dubok, elegantan i senzualan miris sa izraženim karakterom i emocionalnom dubinom.
Najbolji začinjeni - Noir Extreme Eau de Parfum – Tom Ford
Topao, intenzivan i sofisticiran miris sa izraženim začinskim i drvenastim notama. Idealan za večernje prilike i hladnije dane.
Najbolji klasik - Another 13 – Le Labo
„Vaša koža, ali bolja.“ Mošusni, magnetičan miris koji se prilagođava koži i gotovo uvijek izaziva komplimente.
Najbolji za svaki dan - La Vie Est Belle Eau de Toilette – Lancôme
Nežne cvjetne i voćne note u kombinaciji sa toplom bazom stvaraju miris koji odiše vedrinom i pozitivnom energijom. Nenapadan, a dugotrajan – savršen za posao i dnevne aktivnosti.
Za posebne prilike - Gucci Bloom Eau de Parfum
Svež, čist i nenametljiv, ali upečatljiv miris koji ostavlja elegantan utisak.
Najbolji svjež i čist - Light Blue Eau de Toilette – Dolce & Gabbana
Lagan i osvježavajući miris sa citrusnim i voćnim notama. Idealan za tople dane i opuštene trenutke.Izvor: Denis Pekov / Shutterstock.com
Najbolji dizajnerski parfem - Black Opium – YSL
Kafa, vanila i cvijet narandže u zavodljivoj kombinaciji. Moderan klasik koji i dalje osvaja komplimente.
