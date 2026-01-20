Luksuzni, postojani i zavodljivi: Ova 3 parfema ostaju na koži cijeli dan

Parfemi koji nestaju sa kože za par sati odlaze u prošlost. Ovo su mirisi za 2026. godinu koji obećavaju dugotrajnost, dubinu i postojan trag tokom cijelog dana.

Izvor: Shutterstock

Naprskate se ujutru, a već posle ručka, ništa? Ovi parfemi za 2026. godinu obećavaju ono što većina ne može: miris koji traje satima i ne nestaje sa kože. Nema većeg razočaranja od toga da se obilno naprskate omiljenim mirisom, a da on nestane prije nego što stignete na odredište.

Izbor parfema ne svodi se samo na trendove ili atraktivan dizajn bočice. Dugotrajnost mirisa zavisi od njegove formulacije i sastojaka.

Parfemi u jačim koncentracijama, poput eau de parfuma, extrait verzija ili intenzivnih kolonja, sadrže veći procenat mirisnih ulja, što im omogućava da se zadrže na koži znatno duže.

Takođe, važnu ulogu igraju bazne note. Mirisi sa akordima mošusa, sandalovine ili ouda poznati su po tome što ostaju prisutni satima i daju parfemu dubinu i karakter.

Tri parfema koji se izdvajaju po trajnosti u 2026. godini

Kilian Paris Angels’ Share Paradis

Ova interpretacija poznatog Angels’ Share parfema donosi voćniji i raskošniji doživljaj.

Spoj ćilibra, likera od maline i tonka pasulja stvara topao, sofisticiran miris koji je suptilan, ali ostavlja snažan utisak.

Creed Queen of Silk

Miris koji u osnovi kombinuje cvetne i biljne note, a dodatnu dubinu dobija zahvaljujući mošusu i oudu.

Već pri prvom kontaktu sa kožom djeluje nježno i zavodljivo, postepeno se razvijajući u bogatu i postojanu aromu.

Parfums de Marly Cassili

Cassili odiše mekoćom i udobnošću, poput nežnog zagrljaja. Iako tonka pasulj i sandalovina daju stabilnost i snagu kompoziciji, oni ostaju diskretni kako bi parfem zadržao svoj ženstven, razigran i elegantan karakter.