Tražite vrhunski parfem za 2026. godinu? En Hatavej zna koji miris spaja čistoću i misteriju

Ako tražite vrhunski miris za svoj parfem u 2026. godinu, inspiraciju daje slavna glumica En Hatavej

Izvor: Shutterstock

U eri u kojoj svi tragaju za savršenim „signature scentom“ – mirisom koji traje satima, ali nije napadan – En Hatavej se nameće kao nenametljiva, ali besprijekorna inspiracija.

Tokom snimanja nastavka filma "Đavo nosi Pradu 2", koje je počelo u julu 2025. godine, glumica je viđena u komadima jedne kultne pariske modne kuće, poznate po spoju rok estetike i sofisticiranog šika.

Posebnu pažnju privukle su njene modne kombinacije, ali oni koji pažljivo prate njen stil znaju da En ne bira slučajno – ni garderobu, ni mirise. U bjuti krugovima već se dugo šuška da upravo parfemi ove kuće imaju posebno mjesto na njenoj polici, naročito jer je brend stekao gotovo kultni status među ljubiteljima parfema koji vole dugotrajne, tople i karakterne note.

En Hatavej

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Riječ je o parfemima koji ostavljaju trag – ne samo u vazduhu, već i u sjećanju. Njihovi mirisi opisani su kao zavodljivi, postojani i izražajni, idealni za zimu 2026. godine, kada se traže gušće, toplije kompozicije koje „greju“ i ostaju na koži i odjeći satima.

Među najhvaljenijima izdvajaju se dva mirisa koji se često pominju kao izbor žena sa stilom.

Prvi je ženski klasik lansiran 2016. godine, Zadig Eau de Parfume, poznat po neodoljivoj kombinaciji cvjetne svježine i topline. Otvara se notama ružičastog bibera i jasmina sambaca, dok se u srcu razvijaju šlag, vanila i kesten. Baza donosi sandalovinu i kašmirsko drvo, ostavljajući utisak senzualnog, mirisa sa blagim, mračnijim podtonom. Ljubitelji ga opisuju kao adiktivan, prepoznatljiv i izuzetno dugotrajan, a minimalistička bijela bočica sa namjerno „napuklim“ ivicama savršeno prati njegov edgy karakter.

Zadig Eau de Parfume

Izvor: Promo

Drugi je noviji, veganski parfem, osmišljen kao moderna interpretacija toplih, gurmanskih nota. U vrhu Zadig & Voltaire This is Her! Eau de Parfum se ističe neobičan akord crnog i bijelog susama, koji se zatim spaja sa cvjetom narandže, dok se u bazi razvijaju pečena vanila i sandalovina. Miris je kremast, topao i sofisticiran, a bočica u obliku krila, sa gotičkim prizvukom, dodatno naglašava njegov statement karakter. Recenzije posebno ističu izuzetnu postojanost – čak i dan kasnije, miris ostaje primjetan na koži.

Zadig & Voltaire This is Her! Eau de Parfum

Izvor: Promo

Razlog zbog kog se o ovim parfemima toliko govori leži u filozofiji brenda: oni ne nude samo „lijep miris“, već stav. Njihove kompozicije spajaju čistoću i misteriju, eleganciju i bunt, baš kao i stil En Hatavej, koja se od prvog dijela filma "Đavo nosi Pradu" do danas profilisala kao simbol moderne sofisticiranosti.

Ako u 2026. godine tražite parfem koji će trajati cijelu zimu i donositi samo kompliment, a pritom neće biti agresivan – možda je upravo ovo pravac u kom treba da krenete.