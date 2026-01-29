Suknje sa detaljem iz prošlosti ponovo vladaju: Neočekivani modni trend za 2026. koji ćemo obožavati

Suknja sa resama postala je neočekivan modni hit 2026. Otkrijte kako se nose rese, zašto su se vratile u trend i kako ih uklopiti u moderan stil.

Izvor: garetsworkshop/Shutterstock

Suknja sa resama izdvojila se kao jedan od prvih velikih trendova 2026. godine.

Rese imaju bogatu istoriju – od antičkih civilizacija do boho i hippy mode, a danas doživljavaju modernu reinterpretaciju.

Nose se u minimalističkim, kariranim i suede varijantama, u spoju sa estetikom tihog luksuza i western stilom.

Elegantna, svestrana i lako prilagodljiva različitim stilovima, suknja sa resama već je osvojila djevojke sa svjetske street style scene.

Rese koje krase haljine, kapute i modne dodatke neočekivan su detalj koji obećava da će imati važno mjesto među modnim trendovima 2026. godine.

Rese su kroz istoriju mode predstavljale različite stilove, funkcije i simbole. Njihovi koreni sežu hiljadama godina unazad, sve do mezopotamske civilizacije (3000. p. n. e.), gde su duge ukrasne trake već bile dio haljina, suknji i šalova – i kao dekorativni, i kao funkcionalni element. Ipak, u kolektivnoj svesti najčešće se povezuju sa odećom američkih starosjedelaca, ukrašenom kamenčićima i perlicama.

U svojoj najlaganijoj i najsvetlucavijoj verziji, rese su obilježile stil 1920-ih godina, dajući pokret i slobodu odeći generacije koja je težila modernosti i oslobađanju od steznika, simbolizujući novootkrivenu radost života.

Tokom šezdesetih i sedamdesetih, rese se ponovo pojavljuju na hipi modi – na brušenim jaknama i lepršavim suknjama, spajajući zapadnjački i boemski stil i odražavajući buntovni duh tog revolucionarnog perioda.

Danas, na talasu modne nostalgije, dizajneri ponovo reinterpretiraju rese, unoseći fluidnost, pokret i dinamiku u odjeću, modne dodatke i nakit. Inspiraciju pronalaze u bogatom western i boho univerzumu, ali ostavljaju prostor i za savremene varijante.

Različita lica trenda koji obožavaju street style zvezde

Elegantna, prilagodljiva i iznenađujuće laka za kombinovanje, suknja sa resama na rubu postala je komad koji su već prigrlile trendseterke svjetskog street stylea.

U minimalističkoj verziji, sa asimetričnim rubom i svijetlom teksturom, savršeno se uklapa u estetiku tihog luksuza, dok u pletenoj varijanti od vune daje opušten, ali šik utisak.

Veoma popularna je i karirana suknja sa resama, koja spaja dva vodeća trenda sezone. Odlično funkcioniše u kombinaciji sa prugastim džemperima u mix & match stilu, minimalističkim baletankama, ali i uz čizme na deblju petu i modele sa efektom ovčjeg runa.

S druge strane, model od brušene kože ili u suede efektu naginje ka western stilu i odlično izgleda uz mokasine, čarape i svedene komade, dajući kombinaciji sofisticiran, ali razigran izgled.