Četiri pravila za šminkanje spuštenih kapaka: Ajlajner nije zabranjen, a ovi trikovi vizuelno otvaraju oči

Imate spuštene kapke? Otkrijte kako da se pravilno šminkate, koje senke, ajlajner i maskaru da koristite i kako da vizuelno otvorite pogled.

Izvor: kkbs1707/Shutterstock

Spušteni kapci nisu mana, već drugačija anatomija oka koja zahtijeva prilagođenu tehniku šminkanja.

Jedna nijansa sjenke, naglašen unutrašnji ugao i tanak ajlajner vizuelno otvaraju pogled.

Maskara i uvijanje trepavica igraju ključnu ulogu u postizanju budnijeg izgleda.

Imate spuštene kapke i često vam se čini da sjenke, ajlajner i prelazi nestanu čim otvorite oči? Dobra vijest je da šminkanje spuštenih kapaka ne mora da bude komplikovano. Uz nekoliko pravilno odabranih tehnika i proizvoda, moguće je vizuelno otvoriti pogled, naglasiti oči i postići uredan, svež izgled koji traje tokom cijelog dana.

U nastavku donosimo praktične savjete za šminkanje spuštenih kapaka – od izbora sjenki, preko ajlajnera, do maskare koja pravi najveću razliku.

Šminka za spuštene kapke: trikovi koji vizuelno otvaraju pogled

Šminkanje spuštenih kapaka ne znači ograničenje. Naprotiv – ovakva forma oka pruža prostor za suptilnije, ali često i elegantnije lukove, uz igru tekstura, svijetla i preciznog nanošenja proizvoda.

1. Sjenke za spuštene kapke

Prednost spuštenih kapaka leži upravo u njihovoj strukturi – nema potrebe za slojevitim tehnikama i dugotrajnim blendanjem. Jedna pažljivo odabrana nijansa, dobra tekstura i strateški akcenti često daju daleko sofisticiraniji rezultat od komplikovanih kombinacija boja.

Mat sjenke srednjeg intenziteta idealne su kao baza, dok se sjajne i satenaste formule najbolje koriste ciljano – na sredini kapka ili u unutrašnjem uglu oka, gde prirodno hvataju svjetlost. Ako birate šljokice ili metalik završnicu, preciznost je ključna. Jedna nijansa preko celog kapka je sasvim dovoljna.

Nanošenje senke

Izvor: Shutterstock

2. Naglasite unutrašnji ugao oka

Kod spuštenih kapaka, unutrašnji ugao oka ostaje vizuelno otvoren i zato zaslužuje posebnu pažnju. Upravo ovaj deo najljepše reflektuje svjetlost i daje utisak budnijeg, svježijeg pogleda.

Zlatne, srebrne ili bele nijanse savršene su za ovaj dio oka. Sjajne i diskretno šljokičaste teksture dodatno pojačavaju efekat svjetlosti i daju sofisticiran finiš. Dovoljna je mala količina proizvoda, nanijeta precizno, za maksimalan efekat bez opterećenja.

3. Ajlajner za spuštene kapke

Suprotno uvreženom mišljenju, ajlajner nije zabranjen kada imate spuštene kapke – samo zahtjeva drugačiji pristup. Debele linije koje prekrivaju ijrlio kapak često zatvaraju oko, dok suptilan naglasak na spoljašnjem uglu daje lifting efekat, piše Vogue.

Tanka linija, nanijeta što bliže trepavicama i samo do sredine kapka, uz blago izvlačenje ka spolja, vizuelno izdužuje oko bez težine.

Devojka se šminka

Izvor: Kmpzzz/Shutterstock

4. Maskara za spuštene kapke

Kada je riječ o spuštenim kapcima, maskara je najjači saveznik. Dobar uvijač za trepavice pravi ogromnu razliku između umornog i otvorenog pogleda.

Prilikom izbora maskare, fokus treba da bude na volumenu i uvijanju, naročito na spoljašnjim trepavicama, koje dodatno podižu oko. Vodootporne formule često bolje drže uvijanje, ali ih treba nanositi pažljivo kako ne bi došlo do slepljivanja.