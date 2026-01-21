logo
Idealna šminka za umorni ten: Sve žene luduju za novom bojom, djeluje kao filter na licu

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Ako još niste probali, sada je trenutak. Jedan potez burgundi ruža ili maskare može da vas preporodi u trenutku čak i kada ste spavali samo pet sati.

Šminka za 2026. godinu Izvor: Shutterstock
  • Zima 2026. je očigledno sezona burgundija – to je boja koja grije, "budi" ten i podiže raspoloženje.
  • Izaberite pravu nijansu u skladu sa svojim podtonom i bojom kose.

Zima ostavlja tragove na tenu - koža postaje siva, umorna, beživotna, ali postoji jedna nijansa koja u tom sivilu može da napravi čudo, a to je burgundi.

Stručnjaci za mejkap kažu da je burgundi boja 2026. godine. Preporučuju tople nijanse sa primjesama vina i tamne čokolade i uvjeravaju nas da će nam šminka u ovoj boji vratiti život u obraze i pogled.

Burgundi nije samo prolazni trend već boja koja pristaje gotovo svima. Za razliku od čiste crvene koja može da djeluje strogo i zahtjevna je u pogledu tena, bordo je savršeni kompromis koji može da probudi cijelo lice.

Svjetlija, toplija burgundi, sa više crvenih i narandžastih nota idealna za svjetliji ili srednje svijetao ten sa toplim žutozlatnim podtonom. Ova nijansa daje svježinu i sjaj, savršena je za usne i obraze ako želite da izgledate budno i odmorno čak i u januaru. Odlična je i za plavuše i riđokose.

burgundi šminka
Izvor: Shutterstock

Tamna, gotovo vinsko-bordo burgundi, sa više braon i ljubičastih nota, najbolja je za maslinastu, srednjetamnu i tamnu kožu, kao i za hladnije podtonove. Ova varijanta djeluje sofisticirano i moćno, posebno na usnama i noktima. Ako imate tamniju kožu ili tamnu kosu, ovo je vaša boja koja daje blagu dramatičnost izgledu, ali nije previše agresivna.

burgundi šminka
Izvor: Shutterstock

Srednji, klasični burgundi sa dobrim balansom crvene i bordo je univerzalan za većinu žena. Pristaje i toplim i hladnim tenovima, savršen je za zimske dane jer oživljava lice, a ne „ubija“ ga kao neke previše tamne nijanse.

Za oči je ova boja posebno zanimljiva: koristite tamnije burgundi sjenke ili maskaru u nijansi "black honey" koja daje dubinu i dramu, a nije previše oštra kao crna. Na usnama burgundi može biti i mat i sjajan – mat verzija daje sofisticiranost, dok sjaj dodaje mekoću i svježinu. U galeriji slika pogledajte kakve transformacije se mogu izvesti šminkom.

(Lepa i srećna/Mondo)

