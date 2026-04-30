"Kralj sireva" pred kojim i nutricionisti skidaju kapu: Pun proteina i kalcijuma, a čuva srce i obara holesterol

Zaboravite na grižu savesti svaki put kada bogato narendate parmezan preko omiljene tjestenine!

Teško je zamisliti picu ili špagete bez dodavanja sira. Većina nas najradije poseže za parmezanom. Ova vrsta potiče iz sjeverne Italije i odlikuje se kompaktnom strukturom. Mrvi se i raspada, ali upravo to i jeste njegova prednost.

Provjerite zašto je dobro jesti parmezan i kako da ga iskoristite u svojoj kuhinji. Nije bez razloga proglašen "kraljem sireva".

Ako se sirevi često nalaze u vašoj svakodnevnoj ishrani, pobrinite se da birate proizvode visokog kvaliteta. Upravo takav je parmezan, koji se sastoji od samo tri sastojka: kravljeg mleka, soli i sirila. Gust je, a samim tim i suv, ali se zbog toga odlično pokazuje kao dodatak konkretnim jelima.

Nutritivne vrijednosti parmezana

Mnogi ljudi namjerno isključuju sireve iz svoje ishrane. Oni često sadrže nezdrave zasićene kiseline i pružaju velike količine natrijuma. Ako zbog zdravstvenih razloga ne bi trebalo da ih jedete, razmislite o kupovini parmezana. Kako navodi dijetetičarka Aleksis Supan, u 28 grama ovog sira nalazi se čak 10 grama proteina. Za proizvod iz ove grupe, to je impresivna količina.

U istoj količini sira naći ćete i dosta kalcijuma. Njegova konzumacija zadovoljava četvrtinu dnevne potrebe za ovim elementom. Kalcijum je neophodan za održavanje zdravih zuba i kostiju, a s godinama, potreba za njim raste. Štaviše, protein i kalcijum sadržani u parmezanu odlikuju se visokom bioraspoloživošću. To znači da ih organizam lako apsorbuje.

Većina dijeta nam strogo ograničava unos sireva zbog viška masti i soli, ali parmezan je izuzetak pred kojim i nutricionisti skidaju kapu.

Parmezan, iako se pravi od kravljeg mlijeka, sadrži samo tragove laktoze. Među dijetetičarima, ovaj proizvod se smatra bezbjednim za osobe koje pate od, na primjer, intolerancije na laktozu. Ovaj problem posebno pogađa starije osobe.

Tvrdih sireva se najčešće klone osobe sa visokim holesterolom i one koje su na dijeti. Ovi proizvodi su generalno bogati mastima i kalorijama. Parmezan može biti dobra alternativa za srčane bolesnike. U ovom siru nalazi se mnogo masnih kiselina srednjeg lanca, koje prema najnovijim istraživanjima pokazuju prozdravstvena svojstva. Pretpostavlja se da one favorizuju smanjenje holesterola i održavanje odgovarajućeg nivoa šećera u krvi.

U parmezanu se nalaze i bakterije Lactobacillus koje pomažu rad crijeva. Naučnici sve pažljivije posmatraju probiotike i njihovu ulogu, na primjer u izgradnji imunog sistema.

Da li je parmezan za svakoga?

Parmezan je izuzetno bezbjedan sir. Njegova proizvodnja je strogo regulisana, zbog čega može da se pravi samo u određenim italijanskim provincijama. Pored toga, mlijeko od kojeg se pravi, potiče od krava hranjenih travom, a ne žitaricama. Zbog toga je zdraviji i ukusniji.

Za razliku od masovno proizvedenih sireva, parmezan ne sadrži vještačke dodatke. Zato mogu da ga jedu osobe koje brinu o ishrani, kao i one sa zdravstvenim problemima. Izuzetak je alergija na proteine mlijeka ili intolerancija na kazein. To su zapravo jedine kontraindikacije.

Ne zaboravite da prilikom kupovine parmezana provjerite da li imate posla sa originalnim proizvodom. Nažalost, ovaj sir je, kao i mnogi drugi kvalitetni proizvodi, dočekao svoje kopije.

Kako da iskoristite parmezan u kuhinji?

Parmezan je odličan i sam, ali možete da ga dodate raznim jelima. Tvrd je, a istovremeno se lako mrvi, tako da ćete ga bez napora narendati. Uz njegovu pomoć, pripremićete kako tipična jela italijanske, tako i domaće kuhinje. Odličan je u kombinaciji sa tjesteninom i picom u raznim varijantama, ali možete da ga dodate i u potaž ili zapečeno povrće. Ako volite da eksperimentišete u kuhinji, probajte slane keksiće sa parmezanom i biberom. Sir se takođe odlično slaže uz domaći čips.

