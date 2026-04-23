Domaće ili "prskane" jagode? Obratite pažnju na 3 znaka i lako ćete otkriti o kojima je riječ

Kako prepoznati domaće i "prskane" jagode, na šta obratiti pažnju pri kupovini i kako smanjiti unos pesticida pranjem voća.

Jagode savršenog izgleda često su intenzivno tretirane pesticidima.

Prirodne jagode su neujednačene, mekše i jače mirišu.

Pranje u vodi sa sodom bikarbonom može smanjiti dio nečistoća.

Sezona jagoda je u punom jeku i ako imate sreće da naiđete na slatke uživate u sočnim zalogajima i poslasticama od jagoda, uvjereni da pomažete i svom zdravlju, ali s ovim bobičastim voćem uvijek treba biti na oprezu.

Iako su jagode pune vitamina, minerala i antioksidanasa, upravo su one među voćkama koje se najčešće tretiraju pesticidima i raznim hemijskim sredstvima prilikom uzgoja.

Pošto im je kora tanka i porozna, sve što se na jagodama nalazi lako može da završi i u samom plodu, pa je važno znati kako prepoznati da su jagode "previše tretirane", odnosno pune hemikalija.

Kako izgledaju "domaće" jagode?

Kao i paradajz, jagode koje su previše "savršene", odnosno jednake veličine, intenzivno crvene bez ikakvih nepravilnosti i s gotovo plastičnim sjajem, često izgledaju baš tako zbog intenzivnog tretiranja raznim supstancama. Ako su jagode gajene prirodno, obično su neujednačene, sa sitnim razlikama u obliku i nijansama.

Tekstura, takođe, može da otkrije mnogo. Jagode koje su previše tvrde često su ubrane prerano i tretirane kako bi izdržale transport. S druge strane, potpuno prirodne jagode su mekše i osetljivije na dodir, piše Glossy.

Iako sitne bijele ili tamne tačkice na površini nisu uvijek prisutne, one mogu da se pojave na "domaćim" voćkama, kao i druge blage nepravilnosti na kožici. Ako su potpuno "čiste" površine, to je često znak da nisu rasle bez intervencije.

Kako mirišu neprskane jagode?

Prave, sezonske jagode imaju jak, sladak i prepoznatljiv miris koji se oseća i pre nego što ih približite nosu. Ukoliko voće izgleda lepo, ali gotovo da nema miris, to može da ukaže da su uzgajane ubrzano i da nisu posebnog kvaliteta.

Kako smanjiti unos hemikalija iz jagoda?

Ako želite da makar pokušate da smanjite unos potencijalnih ostataka pesticida, najvažnije je pravilno pranje jagoda.

Najbolje je potopiti ih u hladnu vodu s kašikom sode bikarbone na nekoliko minuta, a zatim ih dobro isprati pod mlazom vode. Na taj način se može ukloniti deo površinskih nečistoća, ali ne očekujte čudo jer ćete uneti ono što je prodrlo u plod.

Najpouzdaniji izbor su sezonske i lokalne jagode, kupljene od proverenih proizvođača, koje možda nisu savršenog izgleda, ali uglavnom imaju mnogo lepši ukus i manju verovatnoću da su intenzivno tretirane hemikalijama.