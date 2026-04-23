Kako očistiti roštilj pomoću aluminijumske folije? Odlično rješenje kada ste u sticsi sa vremenom

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
Saznajte kako da očistite roštilj brzo i lako uz aluminijumsku foliju. Ovaj trik je idealan kada ste u žurbi i želite da uklonite ostatke hrane.

Čišćenje roštilja pomoću aluminijumske folije Izvor: Shutterstock

Sezona roštiljanja često donosi isti problem, rešetke koje su ostale prljave od prethodnog pečenja. Bilo da ste na prvomajskom izletu, u prirodi ili kod prijatelja, rijetko ko želi da stavlja hranu na zapekle ostatke masnoće.

Dobra vijest je da postoji brz i praktičan trik za čišćenje koji ne zahtijeva posebna sredstva, dovoljna je obična aluminijumska folija.

Kako funkcioniše trik?

Potrebno je da uzmete komad čvršće aluminijumske folije dovoljno velik da prekrije površinu rešetke. Položite je direktno preko roštilja, zatim uključite ili raspalite roštilj na jaču temperaturu i zatvorite poklopac (ako postoji).

Nakon nekoliko minuta, visoka toplota će omekšati naslage prljavštine. Kada prođe oko 5 minuta, pažljivo uklonite foliju (uz zaštitne rukavice jer će biti vrlo vruća), zgužvajte je u loptu i iskoristite kao improvizovanu četku.

Trljanjem preko rešetki lako ćete skinuti omekšane ostatke hrane i masnoće, čak i između šipki. Nakon toga, roštilj je spreman za upotrebu, bez neprijatnih mirisa i bez ostataka od prethodnih pečenja

Važna napomena:

Iako je ovaj trik izuzetno koristan kada ste u žurbi, ne preporučuje se kao redovna metoda održavanja. 

Kada ga koristiti?

Najbolje je da ovaj način primijenite u situacijama kada vam treba brzo rješenje, na primjer prije nego što počnete pečenje, a nemate pri ruci klasičnu četku ili sredstva za čišćenje.

Za temeljno čišćenje, ipak je bolje koristiti druge metode poput dužeg natapanja ili blagih prirodnih sredstava, kako bi roštilj ostao u dobrom stanju i bezbjedan za upotrebu.

(Stvar ukusa/Mondo)

Možda će vas zanimati

