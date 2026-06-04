Lice i naličje jeftine gradnje: Kupili montažnu kuću iz Kine preko interneta, pa je pokazali poslije godinu dana

Izgledaju kao kutije, koštaju manje od luksuznog automobila, a nakon godinu dana testiranja, ovi vlasnici su otkrili da li vrijedi kupiti kinesku montažnu kuću.

Izvor: YouTube/Heads of Estate & Renovation

Dok cijene nekretnina širom Evrope rastu, sve više ljudi traži alternativna rješenja za stanovanje.

Kontejnerske kuće iz Kine nameću se kao pristupačna opcija, a iskustva korisnika pokazuju da mogu biti funkcionalan i dugoročno isplativ izbor.

Pojedini smatraju da bi mogle pomoći i u rješavanju problema beskućništva.

Dok cijene nekretnina širom Evrope obaraju rekorde, a put do vlastitog doma sve češće postaje dugogodišnja borba sa bankama, alternativni oblici stanovanja privlače sve veću pažnju.

Jedan od takvih primjera dolazi sa Jutjub kanala "Heads of Estate & Renovation", čiji je video pod naslovom "Kupili smo jeftinu malu kuću od brodskog kontejnera iz Kine i odlična je" prikupio desetine hiljada pregleda i izazvao burnu raspravu o budućnosti stanovanja.

Autori kanala, koji se bave temama nekretnina, renoviranja i alternativnih oblika stanovanja, s posebnim akcentom na pristupačna i praktična rješenja, u prvom videu pokazali su kuću odmah nakon postavljanja, dok su godinu dana kasnije objavili detaljnu recenziju u kojoj bez zadrške govore o prednostima i manama svakodnevnog života u takvom domu.

Riječ je o montažnoj kući koja se transportuje u obliku kontejnera, a na lokaciji se proširuje u punu stambenu jedinicu.

Montažna kuća iz Kine Izvor: YouTube/Heads of Estate & Renovation

Enterijer uključuje kuhinju, kupatilo, dnevni boravak i odvojene spavaće sobe, dok je cijena, u zavisnosti od konfiguracije, višestruko niža od klasične gradnje. Autori ističu da ih je upravo odnos uloženog i dobijenog podstakao da nakon godinu dana snime novu recenziju kako bi pokazali da nije riječ samo o viralnom eksperimentu, već o održivom rješenju.

Montažna kuća iz Kine Izvor: YouTube/Heads of Estate & Renovation

Naime, kuća se pokazala funkcionalnom, udobnom i, iznad svega, finansijski isplativom. Kako zaključuju i sami autori videa, kontejnerska kuća iz Kine nije savršena niti univerzalno rešenje, ali više nije ni egzotična ideja kao što je bila do nedavno, već realna alternativa koju sve više ljudi ozbiljno razmatra.

"Kupio sam četiri jedinice direktno od proizvođača"

Kuća se, kako navode, pokazala funkcionalnom, udobnom i, iznad svega, finansijski isplativom. Zaključuju da kontejnerska kuća iz Kine nije savršeno niti univerzalno rješenje, ali više nije ni egzotična ideja kao što je bila donedavno, već realna alternativa koju sve više ljudi ozbiljno razmatra.

Tema se dodatno razvila u komentarima ispod videa, gdje mnogi korisnici dijele sopstvena iskustva i razmišljanja. Jedan od komentara sa najviše reakcija dolazi od korisnika koji je za porodični kamp u SAD kupio čak četiri ovakve kuće direktno od kineskog proizvođača.

"Kupio sam četiri jedinice, dvije sa dvije spavaće sobe i dvije sa tri. Svaka je koštala oko 12.000 dolara, a sa prevozom iz Kine i svim dažbinama ukupno oko 27.000 dolara po jedinici. Danas vidim da ih američki distributeri prodaju za 80.000 do čak 185.000 dolara. Uštedio sam desetine hiljada dolara kupovinom direktno od proizvođača", napisao je.

Dodao je da se sami kontejnerski moduli trenutno proizvode isključivo u Kini.

Mogle bi da riješe problem beskućništva

Drugi korisnici ovakve kuće vide kao potencijalno rješenje jednog od najvećih društvenih problema – nedostatka dostupnog stanovanja.

"Stotine ljudi žive u šatorima u svakom većem gradu. Još više njih u automobilima ili u stanovima čije kirije jedva mogu da plate. Ovakvi domovi bar nude sigurnost i dostojanstvo", navodi se u jednom od komentara.

"Zamislite da ih proizvodimo masovno i riješimo problem beskućništva. Iznutra djeluju toplo i stvarno kao dom. Malo zelenila i dobili bismo impresivno naselje", napisao je drugi korisnik.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:10 Kako se pravi montažna kuća Izvor: Instagram/frame_house_group Izvor: Instagram/frame_house_group

(Jutarnji list/MONDO)