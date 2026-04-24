Slana palačinka iz rerne sa mladim lukom je brz i ukusan recept, gotov za manje od pola sata. Savršena za doručak ili laganu večeru.

Izvor: Printscreen/Instagram/kamillavi35

Postoji nešto posebno u jelima koja se prave jednostavno, a mirišu kao da ste uložili mnogo više truda nego što zapravo jeste.

Slana palačinka iz rerne sa mladim lukom upravo je takav recept, bez stajanja pored tiganja, bez okretanja jedne po jedne palačinke, a rezultat je mekan, vazdušast i pun ukusa. Mladi luk daje svježinu i blagu pikantnost, dok se pečenjem dobija fina, zlatna korica.

Ovo je jelo koje lako može da zamijeni doručak, lagani ručak ili večeru, a podjednako je dobro i toplo i kada se malo prohladi. Uz čašu jogurta ili kiselo mlijeko, dobijate kompletan obrok.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: lagani obrok

Porcije/Količina: 3–4 porcije

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 25 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za osnovu:

3–4 jaja

2–3 kašike brašna

100 ml mlijeka ili pavlake

svježi sjeckani mladi luk, peršun

prstohvat soli i bibera

Za fil:

100 g tvrdog sira

100 g šunke

1. korak: Mućenje smjese

U većoj posudi sjedinite jaja, mlijeko i brašno, pa sve dobro umutite dok ne dobijete glatku smjesu bez grudvica. Dodajte sitno sjeckani mladi luk i peršun, posolite i pobiberite po ukusu. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.

Vidi opis Slana palačinka iz rerne sa mladim lukom: Gotova je za manje od pola sata i to bez okretanja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Riccio da favola/Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Fotofairy777/Shutterstoc Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

2. korak: Pečenje

Pleh obložite papirom za pečenje i lagano ga premažite uljem. Sipajte pripremljenu smjesu i ravnomjerno je rasporedite po cijeloj površini. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 7–10 minuta, dok se smjesa ne stegne i blago ne porumeni.

3. korak: Posipanje

Izvadite pleh iz rerne, pa preko pečene osnove ravnomjerno rasporedite rendani sir i šunku.

Igrajte se dodacima: Osim mladog luka, možete ubaciti sitno sjeckanu papriku, spanać ili čak malo šunke za bogatiju verziju.

4. korak: Zapecanje

Vratite u rernu na još oko 5 minuta, dok se sir ne istopi i lijepo poveže sa ostalim sastojcima.

5. korak: Serviranje

Dok je još toplo, pažljivo uz pomoć papira za pečenje urolajte u čvrst rolat. Ostavite kratko da se stegne, zatim isijecite na parčiće i poslužite.

(Stvar ukusa/Mondo)