Slana palačinka iz rerne sa mladim lukom: Gotova je za manje od pola sata i to bez okretanja

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
Slana palačinka iz rerne sa mladim lukom je brz i ukusan recept, gotov za manje od pola sata. Savršena za doručak ili laganu večeru.

Slana palačinka iz rerne sa mladim lukom Izvor: Printscreen/Instagram/kamillavi35

Postoji nešto posebno u jelima koja se prave jednostavno, a mirišu kao da ste uložili mnogo više truda nego što zapravo jeste.

Slana palačinka iz rerne sa mladim lukom upravo je takav recept, bez stajanja pored tiganja, bez okretanja jedne po jedne palačinke, a rezultat je mekan, vazdušast i pun ukusa. Mladi luk daje svježinu i blagu pikantnost, dok se pečenjem dobija fina, zlatna korica.

Ovo je jelo koje lako može da zamijeni doručak, lagani ručak ili večeru, a podjednako je dobro i toplo i kada se malo prohladi. Uz čašu jogurta ili kiselo mlijeko, dobijate kompletan obrok.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: lagani obrok

Porcije/Količina: 3–4 porcije

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 25 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • Za osnovu:

  • 3–4 jaja
  • 2–3 kašike brašna
  • 100 ml mlijeka ili pavlake
  • svježi sjeckani mladi luk, peršun
  • prstohvat soli i bibera

  • Za fil:

  • 100 g tvrdog sira
  • 100 g šunke 

Priprema:

1. korak: Mućenje smjese

U većoj posudi sjedinite jaja, mlijeko i brašno, pa sve dobro umutite dok ne dobijete glatku smjesu bez grudvica. Dodajte sitno sjeckani mladi luk i peršun, posolite i pobiberite po ukusu. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.

2. korak: Pečenje

Pleh obložite papirom za pečenje i lagano ga premažite uljem. Sipajte pripremljenu smjesu i ravnomjerno je rasporedite po cijeloj površini. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 7–10 minuta, dok se smjesa ne stegne i blago ne porumeni.

3. korak: Posipanje

Izvadite pleh iz rerne, pa preko pečene osnove ravnomjerno rasporedite rendani sir i šunku.

Igrajte se dodacima:

Osim mladog luka, možete ubaciti sitno sjeckanu papriku, spanać ili čak malo šunke za bogatiju verziju.

4. korak: Zapecanje

Vratite u rernu na još oko 5 minuta, dok se sir ne istopi i lijepo poveže sa ostalim sastojcima.

5. korak: Serviranje

Dok je još toplo, pažljivo uz pomoć papira za pečenje urolajte u čvrst rolat. Ostavite kratko da se stegne, zatim isijecite na parčiće i poslužite.

(Stvar ukusa/Mondo) 

