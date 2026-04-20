Hrskave pitice sa mladim lukom: Idealne za doručak, večeru ili brzu užinu

Isprobajte recept za hrskave pitice sa mladim lukom. Kada vam je potrebno nešto za brz doručak, večeru ili užinu, napravite njih.
Male, hrskave spolja, a iznutra mekane i mirisne – pitice sa mladim lukom su jedno od onih jednostavnih jela koje nestaje sa stola brže nego što se napravi.
Kombinacija tankog tijesta i sočnog fila daje savršen balans, a priprema ne traži posebne vještine, već samo malo strpljenja i dobru organizaciju.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: slano pecivo
Porcije/Količina: oko 12–15 pitica
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme pečenja: 25–30 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 50 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 500 g tankih kora za pitu
- 2 veze mladog luka
- 100 ml ulja
- 100 ml jogurta
- 1 jaje
- prstohvat soli
- susam (po želji)
Priprema:
1. korak: Priprema sastojaka
Mladi luk operite i sitno isjeckajte, uključujući i zeleni dio. U posudi pomješajte jaje, jogurt, ulje i malo soli, pa dodajte luk i sve lagano sjedinite.
2. korak: Slaganje
Kore raširite i svaku lagano premažite pripremljenom smjesom. Po želji možete slagati dvije kore jednu preko druge za puniji sloj.
3. korak: Filovanje
Fil rasporedite po ivici kore, zatim urolajte u rolat i oblikujte male pitice ili pužiće. Ređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje.
4. korak: Posipanje
Premažite ih ostatkom smjese ili samo uljem, pa pospite susamom za dodatnu hrskavost.
Ove pitice možete spremiti u tiganju, samo za njih koristite maksimalno po 2 kore, kako bi se ispekle.
5. korak: Pečenje
Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 25–30 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju i hrskavu koricu. Najljepše su dok su tople, ali ostaju ukusne i nakon hlađenja.