Recept za proteinsku palentu: Odličan izbor za sve koji žele lagan, a hranljiv početak dana

Ukoliko želite na pripremite lagan i hranljiv doručak koji će vas držati sitim cijeli dan, isprobajte ovaj recept za proteinsku palentu.
Palenta se obično vezuje za jednostavan, zasitan obrok, ali uz male izmjene lako može postati nutritivno bogat doručak koji drži sitost mnogo duže.
Dodavanjem jaja i spanaća dobija se kremasta tekstura i ozbiljnija količina proteina, pa ovo jelo postaje odličan izbor za sve koji žele lagan, a hranljiv početak dana.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: doručak
Porcije/Količina: 1 porcija
Vrijeme pripreme: 5 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 10 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 15 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 50 g palente
- 250 ml vode
- 2 jaja
- 2 kocke zamrznutog špinata
- so po ukusu
- sir (feta ili svježi)
Priprema:
1. korak: Voda
U šerpu sipajte vodu i zagrijte do ključanja, zatim dodajte zamrznuti špinat i kuvajte dok potpuno ne omekša i ne sjedini se sa vodom.
2. korak: Palenta i jaja
Sklonite šerpu sa ringle, pa umješajte palentu i jaja. Mješajte energično dok smjesa ne postane kremasta i bez grudvica.
Vratite kratko na laganu vatru uz stalno mješanje dok palenta ne dobije gustinu koja vam odgovara.
4. korak: Služenje
Posolite po ukusu i dodajte izmrvljeni sir. Promješajte da se sve sjedini i poslužite toplo.
