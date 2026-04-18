Recept za proteinsku palentu: Odličan izbor za sve koji žele lagan, a hranljiv početak dana

Ukoliko želite na pripremite lagan i hranljiv doručak koji će vas držati sitim cijeli dan, isprobajte ovaj recept za proteinsku palentu.

Palenta se obično vezuje za jednostavan, zasitan obrok, ali uz male izmjene lako može postati nutritivno bogat doručak koji drži sitost mnogo duže.

Dodavanjem jaja i spanaća dobija se kremasta tekstura i ozbiljnija količina proteina, pa ovo jelo postaje odličan izbor za sve koji žele lagan, a hranljiv početak dana.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: doručak

Porcije/Količina: 1 porcija

Vrijeme pripreme: 5 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 10 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 15 minuta

Težina: lako

Sastojci:

50 g palente

250 ml vode

2 jaja

2 kocke zamrznutog špinata

so po ukusu

sir (feta ili svježi)

Priprema:

1. korak: Voda

U šerpu sipajte vodu i zagrijte do ključanja, zatim dodajte zamrznuti špinat i kuvajte dok potpuno ne omekša i ne sjedini se sa vodom.

2. korak: Palenta i jaja

Sklonite šerpu sa ringle, pa umješajte palentu i jaja. Mješajte energično dok smjesa ne postane kremasta i bez grudvica.

Vratite kratko na laganu vatru uz stalno mješanje dok palenta ne dobije gustinu koja vam odgovara.

4. korak: Služenje

Posolite po ukusu i dodajte izmrvljeni sir. Promješajte da se sve sjedini i poslužite toplo.

