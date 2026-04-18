Recept za proteinsku palentu: Odličan izbor za sve koji žele lagan, a hranljiv početak dana

Ukoliko želite na pripremite lagan i hranljiv doručak koji će vas držati sitim cijeli dan, isprobajte ovaj recept za proteinsku palentu.

Recept za proteinsku palentu Izvor: Shutterstock

Palenta se obično vezuje za jednostavan, zasitan obrok, ali uz male izmjene lako može postati nutritivno bogat doručak koji drži sitost mnogo duže.

Dodavanjem jaja i spanaća dobija se kremasta tekstura i ozbiljnija količina proteina, pa ovo jelo postaje odličan izbor za sve koji žele lagan, a hranljiv početak dana.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: doručak

Porcije/Količina: 1 porcija

Vrijeme pripreme: 5 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 10 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 15 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 50 g palente
  • 250 ml vode
  • 2 jaja
  • 2 kocke zamrznutog špinata
  • so po ukusu
  • sir (feta ili svježi)

Priprema:

1. korak: Voda

U šerpu sipajte vodu i zagrijte do ključanja, zatim dodajte zamrznuti špinat i kuvajte dok potpuno ne omekša i ne sjedini se sa vodom.

2. korak: Palenta i jaja

Sklonite šerpu sa ringle, pa umješajte palentu i jaja. Mješajte energično dok smjesa ne postane kremasta i bez grudvica. 

Vratite kratko na laganu vatru uz stalno mješanje dok palenta ne dobije gustinu koja vam odgovara.

4. korak: Služenje

Posolite po ukusu i dodajte izmrvljeni sir. Promješajte da se sve sjedini i poslužite toplo.

