Kako se pravi sogan dolma? Punjeni luk po tradicionalnom turskom receptu

Autor Vesna Kerkez Izvor Stvar ukusa
Pripremite sogan dolma po tradicionalnom turskom receptu i obradujte porodicu ovim ukusnim glavnim jelom.

recept za sogan dolmu Izvor: Shutterstock

Na prvi pogled neobično, ali već nakon prvog zalogaja postaje jasno zašto je sogan dolma omiljeno jelo u mnogim domaćinstvima širom regiona.

Sočni slojevi luka, puni aromatičnog mesa i začina, tokom pečenja postaju mekani, slatkasti i savršeno uklopljeni sa bogatim sosom od paradajza. Ovo jelo traži malo strpljenja u pripremi, ali rezultat je pun pogodak za porodični ručak.

Osnovne informacije

Kuhinja: turska

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja: oko 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • 1 kg crnog luka
  • 750 g mljevenog mesa
  • 6 kašika pirinča
  • 4 kašike ulja
  • 1 kašika brašna
  • 500 ml soka od paradajza
  • 200 ml vode
  • aleva paprika
  • so, biber, suvi začin, origano i bosiljak po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema luka

Glavice oljuštite i kratko blanširajte u vreloj vodi kako bi omekšale i lakše se razdvajale na slojeve. Kada se prohlade, pažljivo razdvojte listove i pripremite ih za punjenje. Pokidane i manje komadiće odvojite da iskoristite za fil.

2. korak: Priprema fila

U posudi sjedinite mljeveno meso, opran pirinač, začine, ostatke blanširanog luka i malo ulja. Sve dobro izmiješajte kako bi se sastojci ravnomerno rasporedili.

In galeriji ispod pogledajte pravila poznatog kuvara Gordona Remzija za pripremu pirinča.

3. korak: Punjenje

Svaki sloj luka napunite pripremljenom smjesom i formirajte male paketiće. Ređajte ih u nauljenu posudu za pečenje.

Birajte krupniji luk

Veće glavice se lakše razdvajaju na slojeve i jednostavnije pune, što štedi vrijeme i živce.

4. korak: Prelivanje

U posebnoj posudi pomiješajte sok od paradajza, vodu, brašno i začine, pa prelijte preko složenih dolmi.

5. korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 30 minuta, dok se jelo lijepo ne zapeče i ukusi ne povežu.

Otkrijte cake profesionalnih kuvara za pravilno začinjene sarme i punjene paprike koje vam mogu biti korisne i za ovaj recept.

