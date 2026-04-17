Kako se pravi sogan dolma? Punjeni luk po tradicionalnom turskom receptu

Pripremite sogan dolma po tradicionalnom turskom receptu i obradujte porodicu ovim ukusnim glavnim jelom.
Na prvi pogled neobično, ali već nakon prvog zalogaja postaje jasno zašto je sogan dolma omiljeno jelo u mnogim domaćinstvima širom regiona.
Sočni slojevi luka, puni aromatičnog mesa i začina, tokom pečenja postaju mekani, slatkasti i savršeno uklopljeni sa bogatim sosom od paradajza. Ovo jelo traži malo strpljenja u pripremi, ali rezultat je pun pogodak za porodični ručak.
Osnovne informacije
Kuhinja: turska
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 4–6 porcija
Vrijeme pripreme: oko 30 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja: oko 30 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
- 1 kg crnog luka
- 750 g mljevenog mesa
- 6 kašika pirinča
- 4 kašike ulja
- 1 kašika brašna
- 500 ml soka od paradajza
- 200 ml vode
- aleva paprika
- so, biber, suvi začin, origano i bosiljak po ukusu
Priprema:
1. korak: Priprema luka
Glavice oljuštite i kratko blanširajte u vreloj vodi kako bi omekšale i lakše se razdvajale na slojeve. Kada se prohlade, pažljivo razdvojte listove i pripremite ih za punjenje. Pokidane i manje komadiće odvojite da iskoristite za fil.
2. korak: Priprema fila
U posudi sjedinite mljeveno meso, opran pirinač, začine, ostatke blanširanog luka i malo ulja. Sve dobro izmiješajte kako bi se sastojci ravnomerno rasporedili.
U galeriji ispod pogledajte pravila poznatog kuvara Gordona Remzija za pripremu pirinča.
3. korak: Punjenje
Svaki sloj luka napunite pripremljenom smjesom i formirajte male paketiće. Ređajte ih u nauljenu posudu za pečenje.
Veće glavice se lakše razdvajaju na slojeve i jednostavnije pune, što štedi vrijeme i živce.
4. korak: Prelivanje
U posebnoj posudi pomiješajte sok od paradajza, vodu, brašno i začine, pa prelijte preko složenih dolmi.
5. korak: Pečenje
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 30 minuta, dok se jelo lijepo ne zapeče i ukusi ne povežu.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 30 minuta, dok se jelo lijepo ne zapeče i ukusi ne povežu.