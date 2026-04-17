Kako se pravi sogan dolma? Punjeni luk po tradicionalnom turskom receptu

Pripremite sogan dolma po tradicionalnom turskom receptu i obradujte porodicu ovim ukusnim glavnim jelom.

Na prvi pogled neobično, ali već nakon prvog zalogaja postaje jasno zašto je sogan dolma omiljeno jelo u mnogim domaćinstvima širom regiona.

Sočni slojevi luka, puni aromatičnog mesa i začina, tokom pečenja postaju mekani, slatkasti i savršeno uklopljeni sa bogatim sosom od paradajza. Ovo jelo traži malo strpljenja u pripremi, ali rezultat je pun pogodak za porodični ručak.

Osnovne informacije

Kuhinja: turska

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja: oko 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

1 kg crnog luka

750 g mljevenog mesa

6 kašika pirinča

4 kašike ulja

1 kašika brašna

500 ml soka od paradajza

200 ml vode

aleva paprika

so, biber, suvi začin, origano i bosiljak po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema luka

Glavice oljuštite i kratko blanširajte u vreloj vodi kako bi omekšale i lakše se razdvajale na slojeve. Kada se prohlade, pažljivo razdvojte listove i pripremite ih za punjenje. Pokidane i manje komadiće odvojite da iskoristite za fil.

2. korak: Priprema fila

U posudi sjedinite mljeveno meso, opran pirinač, začine, ostatke blanširanog luka i malo ulja. Sve dobro izmiješajte kako bi se sastojci ravnomerno rasporedili.

3. korak: Punjenje

Svaki sloj luka napunite pripremljenom smjesom i formirajte male paketiće. Ređajte ih u nauljenu posudu za pečenje.

Birajte krupniji luk Veće glavice se lakše razdvajaju na slojeve i jednostavnije pune, što štedi vrijeme i živce.

4. korak: Prelivanje

U posebnoj posudi pomiješajte sok od paradajza, vodu, brašno i začine, pa prelijte preko složenih dolmi.

5. korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 30 minuta, dok se jelo lijepo ne zapeče i ukusi ne povežu.

Otkrijte cake profesionalnih kuvara za pravilno začinjene sarme i punjene paprike koje vam mogu biti korisne i za ovaj recept.