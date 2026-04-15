Kako se pravi francuski krompir: Jeftino jelo iz kuvara naših baka koje je bilo najpopularnije osamdesetih

Pripremite francuski krompir, popularno jelo iz osamdesetih, koje se lako pravi i može se prilagoditi sastojcima koje imate kod kuće.

Recept za francuski krompir Izvor: Shutterstock

Postoje jela koja ne izlaze iz mode, već se samo povremeno vrate na sto kada nam zatreba nešto brzo, konkretno i lako za pripremu.

Francuski krompir je baš takav, kombinuje nekoliko pristupačnih sastojaka koji se slože u tepsiju i pretvore u topao, zasitan obrok. Super je za dane kada nemate mnogo vremena za kuvanje, a želite nešto domaće i ukusno.

Ono što ga čini posebno praktičnim jeste jednostavna priprema i mogućnost da se prilagodi onome što već imate u frižideru. Uz dodatak salate, lako postaje kompletan ručak.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4 porcije

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja: oko 25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 1 kg krompira
  • 5 kuvanih jaja
  • 2 viršle ili kobasice
  • 750 ml pavlake za kuvanje
  • so i biber po ukusu
  • malo ulja za podmazivanje
  • rendani sir po želji

Priprema:

1. korak: Kuvanje krompira

Skuvajte krompir u ljusci, zatim ga oljuštite i isjecite na tanke kolutove. Jaja skuvajte i takođe isjecite na kolutove, kao i viršle ili kobasice. 

2. korak: Ređanje

Podmažite tepsiju, pa redajte slojeve: prvo krompir, zatim meso, pa jaja. Svaki sloj blago posolite i pobiberite, pa prelijte pavlakom. Postupak ponavljajte dok ne utrošite sve sastojke. 

Umjesto neutralne pavlake,

možete koristiti kiselu pavlaku, mileram, jogurt i obično mlijeko.

3. korak: Pečenje

Po želji pospite rendanim sirom i pecite u rerni zagrijanoj na 180 stepeni oko 25 minuta, dok se sve lijepo ne poveže i dobije zlatnu koricu.

Pročitajte još

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

