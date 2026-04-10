Posne projice sa šargarepom: Odlična i brza opcija za doručak bez jaja i mlijeka

Pripremite posne projice sa šargarepom za brz i ukusan doručak bez jaja i mlijeka. Savršene su uz čaj ili kafu i lako se prave.

Veliki petak je dan kada se pripremaju jednostavna i posna jela, ali to ne znači da doručak mora biti jednoličan. Ove projice sa šargarepom su lagane, mekane i prijatnog ukusa, sa blagom prirodnom slatkoćom koju daje povrće.

Dobro se uklapaju uz čaj ili kafu i praktične su jer se mogu jesti i tople i hladne. Priprema je brza i ne zahtijeva posebne sastojke, pa su pogodne kada želite da napravite nešto domaće i svježe bez mnogo truda.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: 10–12 projica

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja: 25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 35 minuta

Težina: lako

Sastojci:

180 g integralnog pšeničnog brašna

180 g kukuruznog brašna

1 kašičica praška za pecivo

1 kašičica sode bikarbone

1 kašičica soli

1 kašičica mješavine italijanskih začina

60 ml gazirane vode

240 ml biljnog mlijeka

oko 250 g rendane šargarepe (2 srednje šargarepe)

Priprema:

1. korak: Zagrijavanje rerne

Zagrij rernu na 180 stepeni i pripremite kalup za mafine, obložite ga papirnim korpicama ili lagano premažite uljem.

Ako želite da proje budu mekše i sočnije, umjesto integralnog brašna koristite obično bijelo.

2. korak: Miješanje suvih sastojaka

U većoj posudi sjedinite sve suve sastojke: brašna, prašak za pecivo, sodu, so i začine. Dobro promiješajte.

3. korak: Mokri sastojci

U posebnoj posudi pomiješajte gaziranu vodu i biljno mleko, pa postepeno dodajte u suve sastojke. Miješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu. U galeriji ispod pogledajte koja biljna mlijeka možete da koristite.

4. korak: Dodavanje šargarepe

Dodajte rendanu šargarepu i lagano umiješajte da se ravnomjerno rasporedi.

5. korak: Pečenje

Sipajte smjesu u kalup, puneći svaku korpicu skoro do vrha. Pecite u sredini rerne oko 25 minuta.

6. korak: Serviranje

Ostavite da se kratko prohlade ili poslužite odmah dok su još tople.