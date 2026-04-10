Posne projice sa šargarepom: Odlična i brza opcija za doručak bez jaja i mlijeka

Pripremite posne projice sa šargarepom za brz i ukusan doručak bez jaja i mlijeka. Savršene su uz čaj ili kafu i lako se prave.
Veliki petak je dan kada se pripremaju jednostavna i posna jela, ali to ne znači da doručak mora biti jednoličan. Ove projice sa šargarepom su lagane, mekane i prijatnog ukusa, sa blagom prirodnom slatkoćom koju daje povrće.
Dobro se uklapaju uz čaj ili kafu i praktične su jer se mogu jesti i tople i hladne. Priprema je brza i ne zahtijeva posebne sastojke, pa su pogodne kada želite da napravite nešto domaće i svježe bez mnogo truda.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: pecivo
Porcije/Količina: 10–12 projica
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme pečenja: 25 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 35 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 180 g integralnog pšeničnog brašna
- 180 g kukuruznog brašna
- 1 kašičica praška za pecivo
- 1 kašičica sode bikarbone
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica mješavine italijanskih začina
- 60 ml gazirane vode
- 240 ml biljnog mlijeka
- oko 250 g rendane šargarepe (2 srednje šargarepe)
Priprema:
1. korak: Zagrijavanje rerne
Zagrij rernu na 180 stepeni i pripremite kalup za mafine, obložite ga papirnim korpicama ili lagano premažite uljem.
umjesto integralnog brašna koristite obično bijelo.
2. korak: Miješanje suvih sastojaka
U većoj posudi sjedinite sve suve sastojke: brašna, prašak za pecivo, sodu, so i začine. Dobro promiješajte.
3. korak: Mokri sastojci
U posebnoj posudi pomiješajte gaziranu vodu i biljno mleko, pa postepeno dodajte u suve sastojke. Miješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu. U galeriji ispod pogledajte koja biljna mlijeka možete da koristite.
4. korak: Dodavanje šargarepe
Dodajte rendanu šargarepu i lagano umiješajte da se ravnomjerno rasporedi.
5. korak: Pečenje
Sipajte smjesu u kalup, puneći svaku korpicu skoro do vrha. Pecite u sredini rerne oko 25 minuta.
6. korak: Serviranje
Ostavite da se kratko prohlade ili poslužite odmah dok su još tople.