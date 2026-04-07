Otkrijte recept za uskršnju Pavlovu u obliku jajeta, koja kombinuje hrskave beze kore, kremasti plazma fil i sočno crveno voće.
Uskršnja Pavlova u obliku jajeta predstavlja savršen spoj elegancije i praznične simbolike.
Hrskava spolja, mekana iznutra, obogaćena kremastim filom sa plazmom i osvježavajućim crvenim voćem, ova poslastica je super za predstojeće uskršnje praznike.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: desert
Porcije/Količina: 6–8 porcija
Vrijeme pripreme: oko 30 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 2 sata + nekoliko sati hlađenja
Ukupno vrijeme pripreme: oko 3–4 sata
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Za koru:
- 4 bjelanca
- prstohvat soli
- 200 g šećera
- 2 kašičice limunovog soka
- 1 kašičica gustina
Za fil:
- 4 žumanjca
- 60 g šećera
- 500 ml mlijeka
- 3 kašike gustina
- 150 ml slatke pavlake
- 150 g mljevene plazme
- 1 kašičica arome vanile
Za dekoraciju:
- 150 ml slatke pavlake
- 100 g jagoda
- 100 g malina
Priprema:
1. korak: Mućenje bjelanaca
Zagrijte rernu na 200 stepeni. Umutite bjelanca sa prstohvatom soli dok ne postanu pjenasta, zatim postepeno dodajte šećer i mutite dok ne dobijete čvrstu i sjajnu smjesu. U galeriji ispod pogledajte koje su posne zamjene za jaja i mliječne proizvode, ako postite.
Kako se pravi uskršnja Pavlova u obliku jajeta: Idealan spoj hrskavih beze kora, plazma fila i crvenog voća
2. korak: Oblikovanje
Dodajte limunov sok i kratko umutite, a zatim lagano umiješajte gustin. Dobijenu smjesu prebacite na pleh obložen papirom za pečenje i oblikujte je u formu jajeta, možete koristiti špric ili kašiku, vodeći računa da ivice budu blago podignute kako bi kasnije držale fil.
3. korak: Sušenje
Stavite pleh u rernu, odmah smanjite temperaturu na 120 stepeni i pecite oko 1 sat i 40 minuta bez otvaranja rerne. Po završetku, isključite rernu i ostavite koru unutra da se potpuno ohladi.
Činija i alat za mućenje moraju biti skroz suvi i čisti da biste dobili savršeno umućen, visok i sjajan šam od bjelanaca.
4. korak: Kuvanje fila
Za fil, dio mlijeka sjedinite sa žumanjcima, šećerom i gustinom. Ostatak mlijeka zagrijte sa aromom vanile do ključanja, zatim umiješajte pripremljenu smjesu i kuvajte dok se ne zgusne. Ostavite da se fil potpuno ohladi, prekriven folijom.
5. korak: Miješanje fila
Umutite slatku pavlaku, pa polovinu umiješajte u ohlađen fil. Dodajte mljevenu plazmu i sve dobro sjedinite u kremastu masu.
6. korak: Filovanje
Ohlađenu puslicu pažljivo odvojite od papira i prebacite na tacnu. U sredinu rasporedite fil, zatim ostatak umućene slatke pavlake i ukrasite jagodama i malinama.
7. korak: Služenje
Prije služenja, Pavlovu držite u frižideru kako bi se lijepo stegla i kako bi se ukusi potpuno povezali.
(Stvar ukusa/Mondo)