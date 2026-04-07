Kako se pravi uskršnja Pavlova u obliku jajeta: Idealan spoj hrskavih beze kora, plazma fila i crvenog voća

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Otkrijte recept za uskršnju Pavlovu u obliku jajeta, koja kombinuje hrskave beze kore, kremasti plazma fil i sočno crveno voće.

Uskršnja Pavlova u obliku jajeta Izvor: Shutterstock

Uskršnja Pavlova u obliku jajeta predstavlja savršen spoj elegancije i praznične simbolike.

Hrskava spolja, mekana iznutra, obogaćena kremastim filom sa plazmom i osvježavajućim crvenim voćem, ova poslastica je super za predstojeće uskršnje praznike.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: desert

Porcije/Količina: 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 2 sata + nekoliko sati hlađenja

Ukupno vrijeme pripreme: oko 3–4 sata

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • Za koru:

  • 4 bjelanca
  • prstohvat soli
  • 200 g šećera
  • 2 kašičice limunovog soka
  • 1 kašičica gustina

  • Za fil:

  • 4 žumanjca
  • 60 g šećera
  • 500 ml mlijeka
  • 3 kašike gustina
  • 150 ml slatke pavlake
  • 150 g mljevene plazme
  • 1 kašičica arome vanile

  • Za dekoraciju:

  • 150 ml slatke pavlake
  • 100 g jagoda
  • 100 g malina

Priprema:

1. korak: Mućenje bjelanaca

Zagrijte rernu na 200 stepeni. Umutite bjelanca sa prstohvatom soli dok ne postanu pjenasta, zatim postepeno dodajte šećer i mutite dok ne dobijete čvrstu i sjajnu smjesu. U galeriji ispod pogledajte koje su posne zamjene za jaja i mliječne proizvode, ako postite.

2. korak: Oblikovanje

Dodajte limunov sok i kratko umutite, a zatim lagano umiješajte gustin. Dobijenu smjesu prebacite na pleh obložen papirom za pečenje i oblikujte je u formu jajeta, možete koristiti špric ili kašiku, vodeći računa da ivice budu blago podignute kako bi kasnije držale fil.

3. korak: Sušenje

Stavite pleh u rernu, odmah smanjite temperaturu na 120 stepeni i pecite oko 1 sat i 40 minuta bez otvaranja rerne. Po završetku, isključite rernu i ostavite koru unutra da se potpuno ohladi.

Važan savjet:

Činija i alat za mućenje moraju biti skroz suvi i čisti da biste dobili savršeno umućen, visok i sjajan šam od bjelanaca.

4. korak: Kuvanje fila

Za fil, dio mlijeka sjedinite sa žumanjcima, šećerom i gustinom. Ostatak mlijeka zagrijte sa aromom vanile do ključanja, zatim umiješajte pripremljenu smjesu i kuvajte dok se ne zgusne. Ostavite da se fil potpuno ohladi, prekriven folijom.

5. korak: Miješanje fila

Umutite slatku pavlaku, pa polovinu umiješajte u ohlađen fil. Dodajte mljevenu plazmu i sve dobro sjedinite u kremastu masu.

6. korak: Filovanje

Ohlađenu puslicu pažljivo odvojite od papira i prebacite na tacnu. U sredinu rasporedite fil, zatim ostatak umućene slatke pavlake i ukrasite jagodama i malinama.

7. korak: Služenje

Prije služenja, Pavlovu držite u frižideru kako bi se lijepo stegla i kako bi se ukusi potpuno povezali. 

(Stvar ukusa/Mondo)

