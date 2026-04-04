Zapečene šnicle sa slaninom i sirom: Recept koji svako treba da zna

Zapečene šnicle sa slaninom i sirom su savršeno glavno jelo za ručak. Isprobajte ovaj jednostavan recept koji će oduševiti cijelu porodicu.
Kada želite brz i jednostavan ručak koji će zadovoljiti sve za stolom, napravite ove zapečene šnicle sa slaninom i sirom.
Sočno meso, blago karamelizovan luk, listovi slanine i rastopljeni sir spajaju se u jelo koje će vas raspametiti ukusom, a jednostavno je za pripremu.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalana
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 4 porcije
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja: 1 sat
Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat i 15 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 700 g svinjskog buta
- 80 g slanine (u listićima)
- 2 veće glavice crnog luka
- 120 g rendanog sira (edamer ili gauda)
- 80 ml neutralne pavlake
- ulje
- so i biber po ukusu
Priprema:
1. korak: Priprema mesa
Meso isjecite na tanje šnicle i blago ih istanjite tučkom. Posolite i pobiberite sa obe strane.
2. korak: Kratko prženje
Na zagrijanom ulju propržite šnicle na jakoj vatri, kratko sa obe strane, dok ne dobiju lijepu boju. Izvadite ih i poređajte u vatrostalnu posudu.
3. korak: Priprema luka
U istom tiganju propržite sitno sječen luk dok ne omekša i blago porumeni.
4. korak: Slaganje slojeva
Preko mesa prvo rasporedite listove slanine, zatim proprženi luk, a na kraju pospite rendani sir.
5. korak: Preliv
U tiganju u kojem se peklo meso i luk zagrijte pavlaku, pa njome prelijte složeno meso u posudi.
6. korak: Pečenje
Pokrijte posudu i pecite u rerni zagrijanoj na 180 stepeni oko 45 minuta. Zatim otklopite i pecite još 15 minuta, dok se sir lijepo ne zapeče.
7. korak: Završni korak
Poslužite ih tople uz krompir pire i kremastu salatu od kupusa.