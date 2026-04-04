logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zapečene šnicle sa slaninom i sirom: Recept koji svako treba da zna

Zapečene šnicle sa slaninom i sirom: Recept koji svako treba da zna

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Stvar ukusa
0

Zapečene šnicle sa slaninom i sirom su savršeno glavno jelo za ručak. Isprobajte ovaj jednostavan recept koji će oduševiti cijelu porodicu.

recept za šnicle sa slaninom i sirom Izvor: Shutterstock

Kada želite brz i jednostavan ručak koji će zadovoljiti sve za stolom, napravite ove zapečene šnicle sa slaninom i sirom.

Sočno meso, blago karamelizovan luk, listovi slanine i rastopljeni sir spajaju se u jelo koje će vas raspametiti ukusom, a jednostavno je za pripremu.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalana

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4 porcije

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja: 1 sat

Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat i 15 minuta

Težina: lako

Pročitajte još

Sastojci:

  • 700 g svinjskog buta
  • 80 g slanine (u listićima)
  • 2 veće glavice crnog luka
  • 120 g rendanog sira (edamer ili gauda)
  • 80 ml neutralne pavlake
  • ulje
  • so i biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema mesa

Meso isjecite na tanje šnicle i blago ih istanjite tučkom. Posolite i pobiberite sa obe strane.

U galeriji ispod pogledajte kako se pravilno pripremaju različiti dielovi svinjskog mesa.

2. korak: Kratko prženje

Na zagrijanom ulju propržite šnicle na jakoj vatri, kratko sa obe strane, dok ne dobiju lijepu boju. Izvadite ih i poređajte u vatrostalnu posudu.

3. korak: Priprema luka

U istom tiganju propržite sitno sječen luk dok ne omekša i blago porumeni.

4. korak: Slaganje slojeva

Preko mesa prvo rasporedite listove slanine, zatim proprženi luk, a na kraju pospite rendani sir.

5. korak: Preliv

U tiganju u kojem se peklo meso i luk zagrijte pavlaku, pa njome prelijte složeno meso u posudi.

6. korak: Pečenje

Pokrijte posudu i pecite u rerni zagrijanoj na 180 stepeni oko 45 minuta. Zatim otklopite i pecite još 15 minuta, dok se sir lijepo ne zapeče.

7. korak: Završni korak

Poslužite ih tople uz krompir pire i kremastu salatu od kupusa.

Pročitajte još

Tagovi

recept Mondo kuhinja šnicle

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA