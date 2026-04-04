Zapečene šnicle sa slaninom i sirom: Recept koji svako treba da zna

Zapečene šnicle sa slaninom i sirom su savršeno glavno jelo za ručak. Isprobajte ovaj jednostavan recept koji će oduševiti cijelu porodicu.

Kada želite brz i jednostavan ručak koji će zadovoljiti sve za stolom, napravite ove zapečene šnicle sa slaninom i sirom.

Sočno meso, blago karamelizovan luk, listovi slanine i rastopljeni sir spajaju se u jelo koje će vas raspametiti ukusom, a jednostavno je za pripremu.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalana

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4 porcije

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja: 1 sat

Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat i 15 minuta

Težina: lako

Sastojci:

700 g svinjskog buta

80 g slanine (u listićima)

2 veće glavice crnog luka

120 g rendanog sira (edamer ili gauda)

80 ml neutralne pavlake

ulje

so i biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema mesa

Meso isjecite na tanje šnicle i blago ih istanjite tučkom. Posolite i pobiberite sa obe strane.



2. korak: Kratko prženje

Na zagrijanom ulju propržite šnicle na jakoj vatri, kratko sa obe strane, dok ne dobiju lijepu boju. Izvadite ih i poređajte u vatrostalnu posudu.

3. korak: Priprema luka

U istom tiganju propržite sitno sječen luk dok ne omekša i blago porumeni.

4. korak: Slaganje slojeva

Preko mesa prvo rasporedite listove slanine, zatim proprženi luk, a na kraju pospite rendani sir.

5. korak: Preliv

U tiganju u kojem se peklo meso i luk zagrijte pavlaku, pa njome prelijte složeno meso u posudi.

6. korak: Pečenje

Pokrijte posudu i pecite u rerni zagrijanoj na 180 stepeni oko 45 minuta. Zatim otklopite i pecite još 15 minuta, dok se sir lijepo ne zapeče.

7. korak: Završni korak

Poslužite ih tople uz krompir pire i kremastu salatu od kupusa.