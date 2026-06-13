Jednostavan trik sa kamenjem čuva cvijeće cijelog ljeta

Jednostavan trik sa kamenjem pomaže da zemlja duže zadrži vlagu, štiti korijen biljaka i smanjuje potrebu za čestim zalivanjem tokom ljetnjih vrućina.

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Jedan jednostavan dodatak pomaže da zemlja duže zadrži vlagu tokom ljeta.

Pravilno postavljeno kamenje štiti korijen i smanjuje potrebu za čestim zalivanjem.

Trik je posebno koristan za saksije, leje i biljke izložene jakom suncu.

Tokom ljeta, kada sunce nemilosrdno prži, baštovani se često suočavaju sa problemom uvelog cvijeća i suvih leja. Upravo zato je jedan jednostavan trik sa kamenjem postao viralan, jer pokazuje kako prirodni materijal može da sačuva vlagu u zemlji i produži život biljkama.

Kako kamenje pomaže biljkama?

Stručnjaci objašnjavaju da sloj šljunka, sitnih oblutaka, pločica ili dekorativnog kamena oko biljaka djeluje kao zaštitna barijera. On sprečava da vlaga iz zemlje prebrzo ispari, štiti korijen od stresa i čuva kompost od isušivanja. Efekat je sličan malču – zemlja ostaje pokrivena, a voda duže dostupna biljkama.

Ovaj trik je posebno dragocjen u saksijama, podignutim lejama i sunčanim bordurama, gdje se zemlja najbrže suši. Prije nego što se kamenje postavi, važno je da se zemlja dobro zalije, jer kamen samo čuva postojeću vlagu. Optimalan sloj je od tri do pet centimetara, a kamenje ne smije da se naslanja direktno na stabljike kako ne bi izazvalo truljenje.

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Koje kamenje je najbolji izbor?

Izbor boje kamena takođe ima značaj. Svjetliji tonovi, poput sivog šljunka ili bijelih oblutaka, bolji su za sunčane dijelove, jer tamni kamen upija više toplote. Tako lavanda, ruzmarin, majčina dušica i druge mediteranske biljke savršeno uspijevaju u kombinaciji sa šljunkom, dok nježnije vrste zahtijevaju pažljivije praćenje vlage ispod kamene barijere.

Ukratko, trik sa kamenjem nije samo dekorativan detalj – on je pametan način da se zalivanje učini efikasnijim, da se voda zadrži tamo gde je najpotrebnija i da vaša bašta izgleda negovano čak i tokom najtoplijih dana.

(Lepa i srećna/Mondo)